Un couvre-feu nocturne imposé aux Pays-Bas depuis le mois dernier sera prolongé jusqu’au 3 mars dans le but de limiter la propagation du Covid-19, y compris les cas de la variante britannique, a déclaré lundi le ministre néerlandais de la Justice.

Les mesures ont déclenché de grandes manifestations dans tout le pays, la police néerlandaise ayant arrêté plus de 500 personnes au cours de cinq nuits de manifestations après le couvre-feu national de 21 heures le 23 janvier.

Annonçant la prolongation du couvre-feu au mois prochain, le ministre de la Justice Ferd Grapperhaus a déclaré que les conseillers scientifiques du gouvernement avaient « Nous a dit que la situation était pire que ce que nous craignions après tout avec le nombre d’infections, d’hospitalisations et autres. »

Il a déclaré que l’équipe d’experts avait également mis en garde contre le « Augmentation de plus en plus élevée de la variante britannique beaucoup plus contagieuse, et nous a conseillé de toute urgence d’aller de l’avant et de poursuivre le couvre-feu. »

Le couvre-feu devait expirer mercredi et pourrait toujours être levé avant mars « S’il y a une raison d’arrêter plus tôt, » Dit Grapperhaus.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 aux Pays-Bas a diminué depuis fin décembre, avec un verrouillage imposé depuis octobre, mais le gouvernement a déclaré que la situation pourrait changer en raison de variantes du virus. «Gagne du terrain rapidement.»

Le pays de 17 millions d’habitants a enregistré plus d’un million de cas de virus au total, avec 2273 autres signalés lundi, selon les données du gouvernement. Plus de 14 400 personnes y sont mortes des suites de la maladie.

