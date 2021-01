Cinq personnes sont mortes dans le cadre de l’émeute de Capitol Hill, et le procureur général de Washington DC a promis justice pour les personnes impliquées. Avec des émotions fortes, les libéraux comparent les événements à la catastrophe de 2012 à Benghazi.

L’officier de police du Capitole américain Brian D.Sicknick est décédé jeudi soir, après avoir été blessé lors d’un affrontement avec des manifestants pro-Trump la veille. La mort de Sicknick porte à cinq le nombre de morts liés à la prise du Capitole par des manifestants. Le manifestant non armé Ashli ​​Babbitt a été abattu par la police à l’intérieur du bâtiment, tandis que trois autres personnes ont été mortelles « urgences médicales. »

La police a déjà arrêté environ 80 des émeutiers et le procureur général de Washington DC, Karl Racine, a déclaré vendredi à ABC « Good Morning America » que son bureau fouillerait Internet et demanderait des conseils pour en trouver des centaines d’autres qui, selon ses mots, «A cherché, essentiellement, à renverser une élection démocratique et à violer le Capitole.»

Le procureur général du district de Columbia, Karl Racine, discute de l’enquête sur l’attaque du Capitole: «Nous appliquerons la loi.»@CeciliaVega https://t.co/hdmgd8ML2g pic.twitter.com/CrEHGQt567 – Good Morning America (@GMA) 8 janvier 2021

«Plus de personnes sont mortes au Capitole des États-Unis qu’à Benghazi», Racine a déclaré, faisant référence au meurtre de quatre Américains par des militants islamiques dans la ville libyenne en 2012, le département d’État d’Hillary Clinton ayant été vicieusement critiqué pour ne pas leur fournir une protection adéquate au milieu de la descente de la ville dans l’anarchie.

La négligence apparente de Clinton à Benghazi a poursuivi sa campagne présidentielle de 2016 et a fait l’objet de 10 enquêtes par le FBI et le Congrès. Les commentateurs libéraux qualifiant déjà l’émeute de mercredi de « insurrection » et «Terrorisme intérieur», ils ont ajouté «Pire que Benghazi» à leurs descripteurs.

Le Beer Belly Putsch a maintenant fait plus de vies américaines que Benghazi. Je suis sûr que les républicains agiront en conséquence et retireront Donald Trump de ses fonctions pour avoir incité la foule qui a attaqué une installation du gouvernement américain et tué l’une des personnes essayant de la défendre. https://t.co/JWJ0KJsA6L – Tom Nichols (@RadioFreeTom) 8 janvier 2021

Plus d’Américains ont été tués dans l’insurrection séditieuse et émeute de Trump qu’à Benghazi. Nous avons besoin d’audiences et de responsabilité. – Jonathan Lockwood 💭 (@JNTHN_LCKWD) 8 janvier 2021

Si TOUTE situation crie «Procureur spécial», c’est celle-ci. Ses auteurs et facilitateurs doivent enquêter avec au MOINS la même ferveur que Benghazi, qui était à l’autre bout du monde. Que ferions-nous si l’EIIL faisait quelque chose d’aussi AUDACIEUX? IL DOIT Y AVOIR DES CONSÉQUENCES – Vernon Reid (@ vurnt22) 7 janvier 2021

Une enquête de 2013 a révélé qu’une aide militaire aurait pu être envoyée à Benghazi, peut-être à temps pour sauver les quatre victimes, mais l’ordre n’a pas été donné par le Pentagone. De même, la CIA, stationnée à proximité, n’a pas envoyé de renforts à temps. Les républicains enquêtant sur la débâcle ont pointé du doigt Clinton, l’administration Obama et les agences militaires et de renseignement américaines pour ces échecs, et après l’émeute de mercredi, les démocrates se sont précipités pour faire de même.

Le Pentagone a été critiqué pour ne pas avoir armé les troupes de la Garde nationale à Washington, DC avant l’émeute, et pour avoir hésité à les déployer avant que le Capitole ne soit envahi. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles le président Donald Trump avait initialement refusé d’envoyer la garde, avant d’être évité par le vice-président Mike Pence.

Pourtant, malgré les similitudes, certains partisans de Trump ont critiqué leurs adversaires pour avoir assimilé les deux incidents. Un commentateur a appelé la comparaison de Racine « Absolument honteux. »

Absolument HONTE que DC Atty General ait fait une comparaison avec les décès à Benghazi et les émeutes de DC! Il doit aux familles des Benghazi braves des excuses! https://t.co/WxhS7O47at – Ed Martin (@themaddad) 8 janvier 2021

Il devrait être viré de @MSNBC c’est horrible et je pense que votre organisation devrait supprimer @chrislhayes immédiatement https://t.co/09V3Hyrz8X – BaseballTag (@shoutout_TAG) 8 janvier 2021

Dans un discours vidéo jeudi soir, Trump a condamné l’émeute et a appelé ses partisans à accepter un « ordonné » et « sans couture » transition vers une administration Joe Biden. Néanmoins, à seulement 12 jours de l’investiture de Biden, les démocrates ont rédigé des articles de mise en accusation contre le président, avec un vote à la Chambrepossible dès la semaine prochaine.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!