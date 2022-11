Pire performance technique mais nous méritons la victoire : l’entraîneur belge Roberto Martinez

L’entraîneur belge Roberto Martinez s’est dit satisfait de ce qu’il a qualifié de victoire méritée 1-0 contre le Canada dans le groupe F de la Coupe du monde mercredi malgré la “pire performance technique” de son mandat de six ans.

Après que l’Argentine et l’Allemagne aient perdu leurs matchs d’ouverture, la Belgique a failli subir une autre surprise majeure, mais l’équipe qui a terminé troisième de la Coupe du monde 2018 est en tête du groupe avec deux points d’avance sur la Croatie et le Maroc.

« Était-ce techniquement la pire performance ? Oui. Le pire jeu ? Non, car c’est une victoire en Coupe du monde. Nous devions montrer une autre facette de notre jeu et nous devions très bien défendre”, a déclaré Martinez lors d’une conférence de presse.

« Et nous avons pris un très bon but. Vous devez respecter énormément la performance du Canada et ce que nous avons fait, c’est que nous n’avons pas bien fait ce que nous étions censés faire alors qu’ils ont bien fait ce qu’ils étaient censés faire. Mais nous méritons la victoire.”

Il y a évidemment une énorme marge de progression pour la Belgique, qui n’était que l’ombre pâle de l’équipe brillante qui a atteint le dernier carré en Russie il y a quatre ans.

« Nous devons être autocritiques et nous améliorer. Mais il vaut mieux le faire quand vous avez trois points, surtout après avoir vu ce qui s’est passé (en Argentine et en Allemagne)”, a déclaré Martinez.

Le milieu de terrain Kevin De Bruyne, cependant, était clairement insatisfait et le prix d’homme du match qu’il a reçu n’a guère contribué à le consoler.

« Je ne pense pas avoir joué un grand match. Je ne sais pas pourquoi j’ai eu le trophée. Peut-être à cause de mon nom », a-t-il déclaré.

«Nous avons mal commencé, et l’élan était avec le Canada, nous n’avons pas trouvé le moyen de passer par cette presse. Nous n’avons pas bien construit alors qu’il y avait beaucoup d’espace. Ce n’était pas assez bien.”

«Mais nous savons ce qu’il faut changer. La précision manquait, chez moi aussi. Il y avait de la combativité, c’est un minimum. Un match comme celui-ci est un tournoi majeur, c’est toujours spécial. Nous nous sommes rendu la tâche difficile et cela a causé du stress dans l’équipe.”

Ce stress était particulièrement évident en première mi-temps lorsque le gardien belge Thibaut Courtois a arrêté un penalty d’Alphonso Davies parmi une série de bons arrêts.

La Belgique affrontera le Maroc dimanche prochain.

