«Pire nouvelle imaginable»: un agent de la GRC de Salmon Arm, âgé de 11 ans, a reçu un diagnostic de cancer

Une famille de Salmon Am a récemment reçu ce qu’un ami a décrit comme «la pire nouvelle imaginable» lorsqu’elle a appris que son fils de 11 ans avait un cancer en croissance rapide.

Chad Inglis, un officier de la GRC de Salmon Arm, a lancé une page GoFundMe, Gage’s Fight, pour son collègue Tyler Penney et la famille de Penney, Marlena, Gage, 11 ans, et Savannah, 6 ans.

Inglis a déclaré que Gage avait eu des problèmes d’estomac l’hiver dernier et qu’il était entré et sorti du cabinet du médecin et du service des urgences. Son estomac était dur et environ quatre fois sa taille normale. Le week-end du 14 janvier, il a été transporté par avion au BC Children’s Hospital de Vancouver. Une grosse tumeur a été trouvée ainsi qu’un cancer autour des parois de son estomac.

Gage a depuis subi deux interventions chirurgicales, ainsi que des tests de moelle osseuse et de liquide céphalo-rachidien, qui ont abouti à un diagnostic de lymphome de Burkitt de stade 3. Cela signifie qu’il recevra au moins six mois de chimio intensive, a déclaré Inglis.

Gage est remarquablement de bonne humeur avec ses parents à ses côtés, lui donnant tout l’amour humainement possible, a rapporté Inglis.

“C’est un enfant assez énergique dès le départ, donc il a évidemment eu des hauts et des bas, mais il est dur comme un soldat.”

Inglis et Penney ont tous deux commencé leur carrière à la GRC à Kitimat, puis ont été transférés à Salmon Arm il y a environ sept et six ans respectivement. Inglis fait l’éloge de Tyler et Marlena.

“Tyler et Marlena sont à la fois des gens fiers et humbles, et sont les derniers à demander de l’aide, mais les premiers à l’offrir. Les deux sont des gens extrêmement généreux qui aident constamment ceux qui les entourent. Tyler est un premier intervenant depuis plus de 12 ans maintenant et le nombre de personnes qu’il a touchées et aidées au cours de sa carrière est incommensurable. Marlena exploite sa propre entreprise, gérant un spa à temps plein (Well’Spa) autour de l’horaire de travail posté en constante évolution de Tyler », a écrit Inglis sur la page GoFundMe.

« Cela change complètement la vie. Ils vont essentiellement vivre là-bas pendant les six prochains mois.

Actuellement, les parents de Gage séjournent au Manoir Ronald McDonald tandis que Savanna, entre deux visites pour voir son grand frère, est avec ses grands-parents dans la vallée du Fraser.

Parce que ni Tyler ni Marlena ne peuvent travailler maintenant, les fonds collectés sont destinés à résoudre les difficultés financières afin que leurs esprits puissent rester concentrés pour aider Gage à surmonter la maladie.

Inglis a décrit les Penney comme une «très très bonne famille» et a déclaré que les parents étaient têtus de ne pas vouloir de collecte de fonds.

« J’ai dû les convaincre qu’ils n’avaient pas leur mot à dire. C’est non négociable. Cela va que vous le vouliez ou non », sourit-il.

Inglis a ajouté qu’il ne voulait faire pression sur personne pour qu’il fasse un don. Il a dit que les Penneys appréciaient beaucoup le soutien et ils ont dit qu’ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir remercier tout le monde.

« Ils souffrent, alors ils en ont vraiment besoin. Tyler aurait fait exactement la même chose. C’est un cliché, mais il fait littéralement partie de ces personnes qui sont prêtes à tout pour aider les gens, et sa femme est dans le même cas.

Inglis a déclaré qu’en plus de la page GoFundMe, lui et d’autres agents du détachement de Salmon Arm ont ouvert un compte bancaire chez SASCU sous le nom de Gage Penney, numéro de compte 1832047, où 100% de l’argent ira à la famille Penney. Le compte est accessible dans les quatre emplacements SASCU : deux à Salmon Arm, un à Sicamous et un à Sorrento. Inglis espère également pouvoir configurer le transfert électronique pour le compte.

