Même le format généreux de l’Euro 2020 qui a permis à 16 des 24 équipes de se qualifier dès la phase de groupes n’a pas suffi à la Russie car elle a terminé dernière de son groupe à la différence de buts après avoir remporté une seule victoire lors de ses trois matches.

Un match d’ouverture entre les mains de la Belgique à Saint-Pétersbourg a été suivi d’une victoire serrée contre la Finlande au même endroit avant que la Russie ne soit battue 4-1 par le Danemark lors de son dernier match à Copenhague – un résultat qui a vu les Danois se qualifier au frais de leurs visiteurs.

Le spectacle cauchemardesque était loin de la jubilation d’il y a trois ans lors de la Coupe du monde, lorsque les hommes de Cherchesov ont fait la fierté de leur nation en allant jusqu’en quart de finale à domicile.

Après cet exploit, Cherchesov et son équipe – y compris l’actuel capitaine Artem Dzyuba – ont été fêtés par le Kremlin et ont reçu des honneurs nationaux de différents types.

Pour l’ancienne star de Manchester United et de la Russie Kanchelskis, cela semble désormais absurde à la lumière de la débâcle de l’Euro 2020.

« Seuls les maîtres honorés du sport jouent dans l’équipe nationale. La pire équipe au Championnat d’Europe, mais le sélectionneur porte un ordre national ‘WORST team at the tournament’: Russia roasted by former Man Utd star Kanchelskis for woeful showing at Euro 2020, « Kanchelskis a déclaré à Sport24.

« Laissons les dirigeants décider comment sortir de cette situation. Dans l’extase [the World Cup] ils ont distribué des ordres et des titres à tout le monde, mais maintenant c’est dommage.

« Pour les dépouiller [of their honors] serait moche bien sûr. À moins que les joueurs eux-mêmes et l’entraîneur ne veuillent [give them up]. Mais Cherchesov n’abandonnera jamais l’Ordre d’Alexandre Nevsky.

Certains pourraient contester les affirmations de Kanchelskis selon lesquelles la Russie était la pire équipe à se présenter à l’Euro 2020, en particulier compte tenu de la Turquie, qui est arrivée comme un cheval noir mais qui s’est glissée dans la honte après avoir perdu ses trois matchs et marqué un seul but .

Néanmoins, de nombreuses introspections ont suivi le dernier échec du football russe, qui a reproduit la sortie de la phase de groupes de l’Euro 2016 en France.

Le doigt du blâme a été largement pointé sur Cherchesov pour ne pas avoir réussi à recruter de nouveaux talents ou à trouver une approche plus tactique et plus offensive pour l’équipe.

Ailleurs, d’autres ont affirmé que la baisse des normes du football national – comme en témoignent les maigres performances des clubs russes en compétition européenne la saison dernière – est un facteur majeur.

Cherchesov, cependant, devrait rester en place jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec un contrat qui lui rapporterait environ 2,5 millions d’euros (3 millions de dollars) par an.

Pour Kanchelskis, la solution réside dans le déplacement des footballeurs russes à l’étranger vers des ligues plus grandes et meilleures – tout comme il l’a fait au cours d’une carrière itinérante au cours de laquelle il a remporté des honneurs, dont deux titres de Premier League anglaise à Man Utd.

De l’équipe russe actuelle, seuls deux joueurs exercent leur métier dans les cinq meilleures ligues européennes : Aleksandr Golovin, qui est à Monaco en France, et Aleksei Miranchuk, qui est à Atalanta en Italie.

« Les footballeurs doivent partir pour jouer en Europe, c’est tout le secret » Kanchelskis a été cité comme disant.

« Mais c’est difficile de quitter le RPL [Russian Premier League]. Il doit y avoir un fort désir de la part du joueur lui-même, car le club, les agents et les proches vont l’en dissuader, les conditions en Russie sont beaucoup plus profitables. »

Bien que leur équipe se soit effondrée, la Russie jouera toujours un rôle à l’Euro 2020 alors que Saint-Pétersbourg accueille l’un des matchs de quart de finale au stade Krestovsky le 2 juillet.