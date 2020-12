Le ministre iranien de la Santé a critiqué Washington pour avoir empêché Téhéran d’acheter des médicaments vitaux et du matériel médical, affirmant que les États-Unis privaient les «personnes les plus faibles et les plus nécessiteuses».

S’exprimant mardi, le ministre Saeed Namaki a déclaré que les sanctions imposées par l’administration du président américain Donald Trump étaient inégalées dans leur cruauté, privant les Iraniens de médicaments au milieu d’une pandémie.

Les États-Unis ont commis la pire cruauté de l’histoire contre la nation iranienne lors de l’épidémie de coronavirus, malgré l’affirmation selon laquelle la médecine ne figure pas sur la liste des sanctions.

Namaki, qui s’adressait à une cérémonie pour inaugurer des projets médicaux, a rejeté les affirmations américaines selon lesquelles les fournitures médicales étaient exemptées des sanctions, qualifiant l’administration de Trump de «L’un des gouvernements les plus vicieux et les plus lâches du monde.»

Le ministre a ajouté que ces sanctions privent l’Iran « Les plus faibles et les plus nécessiteux. »

Malgré les défis médicaux auxquels fait face, Namaki a annoncé que le pays inaugurera 10 000 lits d’hôpitaux d’ici le 20 mars, fin de l’année iranienne.

La semaine dernière, le président iranien Hassan Rohani a critiqué les États-Unis pour avoir bloqué les efforts de Téhéran pour obtenir un prêt du Fonds monétaire international (FMI) pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

«Nous avons demandé au FMI 5 milliards de dollars pour nous aider pendant l’épidémie de coronavirus pour les vaccins et les médicaments; toutes les parties ont exprimé leur accord, mais les États-Unis ne nous permettent pas de contracter le prêt. Ils se sont tellement éloignés de l’humanité », Dit Rohani.

Malgré les sanctions, l’Iran s’est également lancé dans des projets autochtones pour lutter contre Covid-19. Le pays a un certain nombre de vaccins en cours de développement, dont l’un a déjà obtenu l’autorisation d’essais sur l’homme.

