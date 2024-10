Pirate Yakuza à Hawaï a commencé comme un concept appelé Like a Dragon : Tuna où Kiryu était un pêcheur combattant

Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii, le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio, était à l’origine un concept appelé Like a Dragon : Tuna où le protagoniste original Kiryu Kazuma était un pêcheur combattant.

Le directeur du studio RGG, Masayoshi Yokoyama, a révélé les origines d’un Blog PlayStation article discutant de Pirate Yakuza à Hawaï avant sa date de sortie le 28 février. Le jeu met en vedette Majima Goro, le favori des fans, alors qu’il se réveille sur une plage sans mémoire et, dans une alternative maritime à ses racines yakuza, devient un pirate.

Cependant, à l’origine, il ne devait pas du tout mettre en vedette Majima. « Depuis un certain temps, je voulais faire un jeu appelé Like a Dragon: Tuna, dans lequel Kiryu Kazuma, en tant que pêcheur de thon, part en mer pour lutter contre les bateaux de pêche », a déclaré Yokoyama.

Kiryu entretient une relation longue et compliquée avec l’océan.

« Pour faire court, cela n’a jamais abouti, mais des mots-clés comme » navire « , » mer » et » combat « , qui étaient depuis gravés dans ma tête, ont évolué vers le concept de pirates. «

Kiryu a eu beaucoup d’expérience en matière de pêche au fil des années grâce à la myriade de mini-jeux de pêche disséminés dans la série Yakuza/Like a Dragon. Il a également eu recours à des coups de poing pour battre les plus turbulents, comme dans le combat contre le boss requin de Like a Dragon: Infinite Wealth, qui marque pratiquement la fin de Jaws.

Pirate Yakuza in Hawaii est un spin-off d’Infinite Wealth, la huitième entrée principale de la série Yakuza (ou la neuvième avec Yakuza 0). La série a subi un changement de nom de Yakuza à Like a Dragon lors de sa sortie, rendu plus déroutant par le septième jeu appelé Yakuza : Like a Dragon et mettant en vedette le nouveau protagoniste Ichiban Kasuga.

Les jeux Yakuza dans l’ordre (chronologique)

Cependant, Pirate Yakuza à Hawaï est devenu sa propre affaire au cours du développement du dernier jeu. « Vers juin ou juillet 2023, bien avant la sortie d’Infinite Wealth, l’équipe de développement réfléchissait déjà à l’idée d’un spin-off d’Infinite Wealth », a déclaré Yokoyama.

« Même si nous devions faire Like a Dragon 9, nous savions que cela ne suffirait pas à capturer et à raconter l’histoire. À la fin du développement d’Infinite Wealth, nous avons commencé à faire circuler l’idée d’un spin-off mettant en vedette des personnages qui ne sommes pas Ichiban Kasuga. C’était presque comme si nous créions une sous-histoire agrandie pour Infinite Wealth.

Pirate Yakuza à Hawaï a été révélé en septembre comme une entrée moitié Yakuza, moitié Assassin’s Creed 4: Black Flag. Une longue bande-annonce montrait Majima échouée sur la plage de Rich Island, près d’Hawaï, en mauvais état et aidée par un enfant avec un tigre de compagnie (qui est bizarrement joué par l’acteur de voix d’Ichiban Nakaya Kazuhiro).

Ce sera la première fois depuis longtemps que les fans de Yakuza doivent attendre une année entière pour une nouvelle version, Infinite Wealth étant arrivé en janvier et Pirate Yakuza à Hawaï ne sera lancé qu’en février. Bien que cela soit assez normal pour la plupart des franchises de jeux, RGG Studio est connu pour son calendrier de sortie rapide.

Au cours des cinq dernières années, par exemple, il a sorti Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered, Yakuza: Like a Dragon, Judgment Remastered, Lost Judgment, Like a Dragon: Ishin, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, et Like a Dragon : Infinite Wealth, aux côtés de trois jeux Super Monkey Ball et d’un remaster amélioré de Virtua Fighter 5. Cela fait 12 jeux au total.

Pirate Yakuza in Hawaii s’ajoutera donc à cette liste, mais le prochain jeu principal (et une mystérieuse marque appelée Yakuza Wars) n’ont pas encore été révélés. Dans notre premier aperçu de l’entrée à venir, IGN a déclaré : « Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est en train de devenir un spin-off en état de navigabilité avec un favori des ailerons à sa barre. »

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant pour l’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.