Piratage du pipeline colonial – Voici ce que les investisseurs disent

Un groupe de hackers a lancé une attaque de ransomware contre Colonial Pipeline au cours du week-end. L’attaque a conduit à la fermeture d’un important oléoduc.

Voici ce que les investisseurs disent de l’impact potentiel sur les prix du pétrole et du gaz.

Jim Cramer, animateur de « Mad Money » de CNBC, donne son point de vue sur ce qui s’est passé.

«Nous avons toujours entendu dire que les services publics étaient vulnérables, et c’est un utilitaire dans une certaine mesure … C’est énorme. Je veux dire, c’était peut-être une attaque de ransomware; il y a beaucoup de ce que nous savons et de ce que nous ne faisons pas» Je ne sais pas qui se passe ici. Peut-être que c’était une attaque de ransomware et ils ont finalement refusé de payer, et nous voyons beaucoup d’entreprises payer. «

Matthew Prince, PDG de CloudFlare, constate une augmentation alarmante du nombre de hacks et de cyberattaques.

«Vous savez, je pense que c’est en fait une réelle préoccupation en ce moment que nous voyons dans tous les domaines de plus en plus d’infrastructures critiques ciblées par ce type d’attaquants. une fin avec, partout dans le monde, les gouvernements qui envisagent de réprimer de plus en plus ces incidents de cybersécurité, et ils semblent donc tout déclencher. Et donc au cours des six derniers mois, nous avons vu une augmentation spectaculaire des attaques contre nos clients . J’ai la chance maintenant d’être sur le parquet de la Bourse de New York, qui est l’un des clients de CloudFlare et évidemment une infrastructure essentielle. Et nous faisons tout ce que nous pouvons, nous travaillons 24 heures sur 24 pour faire sûr que nos clients restent à l’abri de ce qui est une quantité inégalée de cyberactivité en cours dans le monde en ce moment. «

Patrick De Haan, analyste de GasBuddy, affirme que les investisseurs tentent toujours d’évaluer la durée de la panne.

« Étant donné qu’il s’agit d’une panne complète de l’un des pipelines les plus critiques du pays qui dessert ces zones – et je pense que cela est mis en évidence par le fait qu’il n’y a vraiment pas eu de nouvelles, même des sources bien placées à qui j’ai parlé ont vraiment rien à dire – et donc le marché n’a vraiment aucune idée si cela pourrait être en ligne demain, si cela va prendre trois jours. Il est difficile de savoir si Colonial ou les autorités concernées par ce problème ont même une idée du moment où cela pourrait être résolu eux-mêmes , donc je pense que vous voyez le marché réagir très prudemment, ne sachant pas si cela pourrait durer cinq, sept, 10, 14 jours.

Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique chez OPIS, explique comment la saisonnalité pourrait avoir un impact sur le marché pétrolier.

«Le mois de mai a tendance à être un mois où les prix de l’essence peuvent culminer sur le marché à terme, et une fois qu’il est devenu évident que Colonial avait une bonne idée de la situation et qu’elle pourrait sensiblement reprendre ses activités le week-end, les choses se sont calmées. Nous avons eu trois semaines consécutives pendant lesquelles nous avons importé en moyenne plus de 7 millions de barils par semaine, il y a donc beaucoup d’essence dans l’Atlantique Nord pour approvisionner une grande partie des ports en eau profonde de la côte Est. «

