Piratage des prix élevés de l’essence : comment les gens changent leurs habitudes

“Un hack que j’adorerais avoir, c’est le covoiturage”, a déclaré Alexa Lopez. Mais elle n’a pas trouvé d’options viables près de chez elle à Kissimmee, en Floride. Elle a un long trajet : 81 km par jour entre son domicile et son travail dans une entreprise de plomberie à Melbourne. Donc, pour économiser de l’argent sur l’essence, elle a réduit la conduite parascolaire, ainsi que certaines activités plus essentielles.

Mme Lopez, 30 ans, avait l’habitude de se rendre à l’épicerie sans réfléchir à deux fois. Maintenant, à cause de l’inflation et des prix élevés pour se rendre au magasin, elle n’y va que toutes les deux semaines. Auparavant, dit-elle, elle achetait «tout et n’importe quoi», y compris des collations comme des chips pour son fils. Mais, dit-elle, “je ne peux plus vraiment en acheter trop.”

Elle a ajouté: “Je me sens à peu près comme l’Américain moyen en ce moment: en difficulté.”

Pour la première fois depuis des années, certains qui s’en sortaient relativement bien sont confrontés à des compromis difficiles. Alors que la guerre en Ukraine et la pandémie continuent de secouer l’économie, on craint de plus en plus que l’économie américaine ne soit au bord d’une récession. Les gens se déplacent pour faciliter leurs déplacements. Les visites familiales sont réduites au minimum. Les économies futures sont canalisées vers la flambée des prix des épiceries. Cela a été une dure secousse.

Elizabeth Hjelvik, 26 ans, étudiante diplômée en science des matériaux à l’Université du Colorado à Boulder, surveille de près son budget. Elle a récemment commencé à faire du vélo sur le campus. Elle a également commencé à travailler plus souvent à domicile, en utilisant les points de carburant Kroger de ses parents pour faire le plein de sa Honda 2005 et en réduisant les voyages spontanés du week-end.

Mme Hjelvik se souvient avoir dit, alors qu’elle et son partenaire revenaient récemment d’un voyage à Fort Collins, dans le Colorado, à environ 50 miles de là, “Ce trajet est si beau, mais c’est peut-être quelque chose que nous ne pourrons pas faire à l’avenir .” Sa famille vit au Nouveau-Mexique, à quelques minutes en voiture de Boulder. « Idéalement, on pourrait aller les voir plus souvent, mais ça fait beaucoup d’essence », dit-elle.

Kaitlyn Thomas, 25 ans, résidente en médecine vivant à Horseheads, NY, a déclaré qu’elle cherchait parfois les prix de l’essence sur Google dans la Pennsylvanie voisine. Elle a également une note en cours d’exécution sur son téléphone où elle suit ce qui est annoncé dans les gares qu’elle passe pendant son trajet. La semaine prochaine, elle déménage à Sayre, Penn., Afin de vivre à distance de marche du travail.