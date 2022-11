Piqué par un scorpion, un garçon brésilien de 7 ans subit 7 crises cardiaques avant de mourir

Un garçon brésilien de 7 ans est décédé après avoir souffert de sept crises cardiaques. Cela s’est produit après avoir été piqué par l’un des scorpions les plus venimeux d’Amérique du Sud alors qu’il mettait ses chaussures.

Luiz Miguel Furtado Barbosa se préparait pour un voyage de camping avec sa famille le 23 octobre lorsqu’il a senti une piqûre au pied et a crié, selon le New York Post. La mère de Luiz, Angelita Proenca Furtado, a déclaré aux médias locaux : « Dès qu’il a mis (la chaussure), il a crié de douleur. Comme nous ne trouvions pas ce qui l’avait piqué, nous avons continué à chercher. Mais sa jambe a commencé à devenir rouge et il a dit que la douleur augmentait », a-t-elle déclaré. “C’est là que j’ai imaginé que c’était un scorpion et qu’il fallait que je le trouve pour savoir lequel c’était.”

La famille a frénétiquement localisé le scorpion jaune brésilien (nom scientifiquement Tityus serrulatus) qui est responsable du plus grand nombre de piqûres mortelles en Amérique du Sud. Angelita et son mari Eraldo Barbosa ont ensuite transporté leur fils à l’hôpital des cliniques de la faculté de médecine de l’Université de Sao Paulo, où son état s’était initialement amélioré.

Angelita a révélé qu’à mesure que son état s’améliorait, il a été retiré de la médication. Luiz avait même ouvert les yeux et parlé à la mère. Angelita l’a ensuite embrassé, et il a de nouveau été mis sous sédation car il était agité.

Angelita, dévastée par la perte de son fils, a déclaré que Luiz avait semblé anxieux toute la journée avant l’incident. “Nous nous préparions à aller camper parce qu’il adorait jouer dans l’eau”, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté – « Il, comme d’habitude, était très anxieux. Il semblait vouloir vivre tout ce qu’il avait à vivre en une seule journée. Aujourd’hui, je me rends compte que c’est comme s’il avait vraiment hâte de vivre.

La ville a enregistré un total de 54 incidents impliquant des scorpions depuis janvier 2022.

