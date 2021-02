Le défenseur de Barcelone, Gerard Pique, a pesé dans un débat sur l’arbitrage en affirmant que de nombreux officiels espagnols étaient susceptibles de favoriser les grands rivaux de son club, le Real Madrid.

Pique, dans une interview sur l’émission YouTube « Post United » jeudi, a déclaré que si la grande majorité des arbitres de la Liga soutenaient le Real Madrid, ils seraient naturellement partisans de cette équipe lors de l’arbitrage de leurs matchs.

– Connelly: Dest est-il aussi bon pour le Barca que les fans de l’USMNT le pensent?

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le défenseur central, se remettant d’une blessure au genou à long terme, réagissait aux commentaires des médias espagnols de l’ancien arbitre Eduardo Iturralde Gonzalez selon lesquels de nombreux officiels espagnols étaient des fans du Real Madrid.

Iturralde a déclaré que la division entre les supporters du Real Madrid et du Barca sur la liste des officiels était de « 90% à 10% ».

« Même inconsciemment, comment vont-ils ne pas donner plus de décisions à un côté qu’à l’autre? » Questionna Pique. « Bien que je respecte le professionnalisme des arbitres et que je sache qu’ils essaient de faire de leur mieux, quand un moment de doute survient … »

Pique a également parlé du drame entourant son coéquipier Lionel Messi, qui a déclaré qu’il attendrait jusqu’à la fin de la saison avant de décider où se trouve son avenir.

Parmi les clubs qui courtiseraient Messi se trouve le Paris Saint-Germain, qui a même incité l’entraîneur du Barca Ronald Koeman à dire que les géants français parlent de Messi « trop ». Koeman a également réprimandé les affirmations « irrespectueuses » de la star du PSG, Angel Di Maria, sur un éventuel transfert de Messi.

« Il est surprenant qu’un joueur d’une autre équipe dise cela, vous devez lui demander pourquoi », a déclaré Pique à propos des commentaires de Di Maria. « Je vois [Messi] aussi concentré que jamais. «

Pique était également timide sur ses réflexions sur la sortie de Luis Suarez du Barca pour le leader de la ligue, l’Atletico Madrid, l’été dernier, où l’attaquant uruguayen connaît actuellement une bonne saison.

« Demandez à celui qui l’a laissé partir. Ce n’est pas ma faute », a déclaré Pique, faisant référence à Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné de son poste de président du club en 2020.

À propos de l’éviction bien documentée de Bartomeu, Pique a déclaré: «Lorsque vous essayez d’échapper aux problèmes et que vous déléguez et que vous n’apparaissez pas, tout devient très compliqué. Les problèmes ne sont pas résolus par eux-mêmes. Le club avait besoin de plus de leadership, pour que le président montre son visage. «

Reuters a contribué à ce rapport.