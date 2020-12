La famille Middleton a une grande raison de célébrer cette saison des fêtes.

Selon Personnes, Pippa Middleton est enceinte et attend son deuxième enfant avec son mari James Matthews.

« Pippa et James sont ravis, c’est une nouvelle fantastique au milieu d’une année difficile », a déclaré une source Page six qui a rapporté la nouvelle en premier. « Toute la famille est ravie. »

Bien que les détails sur la grossesse restent privés pour le moment, Pippa et James sont déjà les fiers parents d’un fils de 2 ans nommé Arthur. Et tandis que le couple a essayé de garder leur vie de famille hors des projecteurs, Pippa a précédemment documenté comment elle est restée en forme et en bonne santé avant et après l’accouchement.

«Maintenant qu’Arthur a 11 mois et est plus mobile, j’essaie de proposer différentes activités à faire avec lui», écrit-elle dans un article paru en septembre 2019. «J’avais besoin de trouver autre chose que de simples promenades dans les parcs. la poussette. Notre salle de sport pour bébés locale a été une grâce salvatrice. C’est un grand espace rempli d’objets amusants et doux, de tapis de jeu, d’escaliers, de balles, de balançoires, de mini trampolines et plus encore pour stimuler et engager physiquement les bébés et les tout-petits. «