Pippa, la sœur de Kate Middleton, est en vacances au lac de Côme après avoir assisté à un somptueux mariage

Pippa Middleton profite de vacances au lac de Côme avant son 40e anniversaire.

Pippa, qui est la sœur cadette de Kate Middleton, a été vue en bikini rayé, en train de se baigner dans une piscine juste au bord du lac.

Elle était dans le prestigieux lieu de villégiature italien pour célébrer le mariage de l’influenceuse londonienne Annabelle « Belle » Porter et Max Robinson.

La mère de trois enfants a exposé son physique tonique au bord de la piscine. Elle a été vue pour la première fois dans un bikini rayé, puis transformée en bikini rose pâle.

PIPPA MIDDLETON EXPOSE UN CORPS DE BIKINI 11 SEMAINES APRÈS L’ACCOUCHEMENT

Pippa – qui aura 40 ans mercredi – et son mari milliardaire, James Matthews, partagent trois enfants : Arthur, 4 ans, Grace, 2 ans et Rose, 1 an.

Pippa et son copain, un financier, ont commencé à se fréquenter en 2012 et se sont dit « oui » en 2017.

Dans un article de blog pour le magazine Waitrose, Pippa a révélé que la natation l’avait aidée pendant sa grossesse.

« Nager pendant la grossesse offre une merveilleuse sensation d’apesanteur », a-t-elle déclaré au média.

« Au fil des mois, vous vous sentez plus lourd de jour en jour, mais être dans l’eau procure cette sensation de flottement, légère comme l’air, qui apaise et soulage le corps, neutralise l’augmentation de la tension du dos et étire les jambes de la bosse croissante. Ce n’est pas le cas. impact, doux et relaxant », a conclu Pippa.

En 2019, Pippa révélait que son fils, Arthur, aimait déjà nager alors qu’il n’avait que six mois.

« Le fait que mon fils, Arthur, commence à nager à l’âge de quatre mois lui a donné confiance et plaisir dans l’eau », avait-elle déclaré à Waitrose à l’époque. « Il a maintenant six mois et la natation est l’une de nos activités préférées. L’exercice permet de garantir un sommeil réparateur pendant la journée et le mouvement a amélioré sa digestion. »

Pippa est devenue célèbre en 2011 lorsque des millions de personnes dans le monde l’ont vue servir de demoiselle d’honneur de Middleton lors du mariage royal. Pour l’occasion, elle portait une robe près du corps qui est rapidement devenue virale. Ce moment a également déclenché des rumeurs totalement infondées selon lesquelles elle sortirait avec le prince Harry.

Elle est notoirement privée et donne rarement des interviews, mais Pippa a écrit un livre sur le divertissement et des chroniques pour Vanity Fair tout en travaillant également dans l’entreprise lucrative « Party Pieces » de ses parents.

En 2016, des sources avaient déclaré à People que Pippa avait « un profond désir » de disparaître des projecteurs et de vivre une vie tranquille tout en élevant ses enfants.