pipi ! fait appel au directeur de Crazy Rich Asians, Jon M. Chu, pour favoriser la croissance de l’épicerie

Start-up de livraison de courses en ligne Weee! encourage les clients à partager des vidéos de recettes et d’articles préférés sur son application. Il se spécialise dans les aliments asiatiques difficiles à trouver, ainsi que dans les fruits, les légumes et d’autres produits de base.

Start-up d’épicerie en ligne Weee! se spécialise dans les aliments difficiles à trouver des cuisines asiatiques et hispaniques. Il a attrapé un autre type de rareté plus tôt cette année : un grand nom hollywoodien dans sa suite exécutive.

La société a embauché Jon M. Chu, réalisateur de “Crazy Rich Asians” et de l’adaptation cinématographique de “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda, en tant que directeur de la création. Chu apporte son expertise en narration tirée des films, dans lesquels la nourriture et la culture jouent un rôle central, à une équipe interne d’environ 10 personnes qui met en lumière des plats uniques et les ingrédients nécessaires à leur fabrication – vendus sur le Weee en constante expansion ! plateforme en ligne.

Chu a déclaré qu’il imaginait apporter des fonctionnalités non conventionnelles à l’épicier en ligne, comme des listes de lecture de chansons que les clients pourraient écouter pendant la cuisson ou un e-mail de suivi qu’ils pourraient recevoir sur l’historique des articles qu’ils ont achetés.

“Pour moi, c’était plus important que de simplement faire un travail pour une start-up”, a-t-il déclaré. “C’était à propos de ma narration prenant une nouvelle forme.”

pipi ! vend plus de 10 000 produits, des articles spécifiques à la cuisine tels que le kimchi et les boulettes de crevettes surgelées aux aliments de base comme le lait, les bananes et les poitrines de poulet. Les acheteurs peuvent parcourir le site Web et l’application de l’entreprise dans différentes langues, dont l’anglais, l’espagnol, le chinois, le japonais, le vietnamien et le coréen ou l’espagnol. Sur l’application, les acheteurs peuvent également commander des plats à emporter dans plus de 1 000 restaurants.

La start-up basée dans la région de la baie de San Francisco livre désormais des produits d’épicerie frais dans 18 États et des produits de longue conservation dans les 48 États inférieurs. Il dispose de huit centres de distribution à travers le pays, dans des États allant de Washington au New Jersey, où les commandes sont emballées et expédiées.

L’entreprise essaie de se démarquer dans un espace fragmenté – et de prévisualiser à quoi pourrait ressembler l’épicerie en ligne à l’avenir. L’application et le site Web de l’épicier bousculent l’expérience typique de l’achat de nourriture en ligne pour la rendre plus sociale et immersive.

pipi ! encourage les clients à télécharger des vidéos de recettes et d’aliments préférés sur son application via une fonctionnalité de type TikTok. Les acheteurs peuvent acheter des collations et des ingrédients présentés dans ces vidéos en un clic. Ils obtiennent des réductions s’ils recommandent un ami ou un membre de la famille et peuvent partager des coupons personnalisés pour les articles qu’ils ont récemment achetés.

“Nous pensons simplement que les achats alimentaires ne devraient pas ressembler à ce que nous voyons aujourd’hui”, a déclaré le fondateur et PDG Larry Liu. “Cela devrait être beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup plus inspirant et amusant.”