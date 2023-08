"Pipi dessus, on m’a dit de lécher une chaussure": Un Dalit pendu la tête en bas pour vol

Un Dalit attaqué par six personnes à Ahmednagar, dans le Maharashtra, a déclaré aux journalistes qu’on avait uriné sur lui et trois autres personnes et qu’on leur avait demandé de lécher les chaussures sur lesquelles leurs agresseurs avaient craché. L’homme, ainsi que les autres, accusés d’avoir volé des chèvres et des pigeons, auraient également été battus et pendus la tête en bas à un arbre. Une vidéo de l’épreuve filmée et diffusée par l’un des assaillants a suscité l’indignation et une querelle politique. Une fermeture a été observée aujourd’hui dans le village de Haregaon dans le cadre d’une manifestation.

« J’ai été pendu la tête en bas par une corde autour de mes jambes. J’avais trois jeunes enfants avec moi, ils ont également été battus. Nous sommes leurs voisins. Nous sommes d’une caste inférieure (Mahar). Ils étaient en colère… Ils ont fait pipi On nous a demandé de lécher les chaussures sur lesquelles ils avaient craché », a déclaré Shubham Maghade, qui a ensuite porté plainte à la police.

Le joueur de 20 ans a également nommé ses agresseurs : Pappu Parkhe, Raju Borge, Yuvraj Galande et Nana Patil. Il a déclaré que les hommes sont venus et l’ont emmené chez Yuvraj Galande, où ils ont été déshabillés et battus.

La police, qui est intervenue après la large diffusion de la vidéo de l’attaque, a arrêté l’un des hommes accusés. Les autres sont en fuite.

« Une affaire a été enregistrée en vertu de l’article 307, atrocités. Six hommes ont été accusés. Un accusé a été arrêté et la recherche est en cours pour le reste des accusés. La victime était soupçonnée d’avoir volé des pigeons et des chèvres. On prétend qu’il est du Mahar. (caste) », a déclaré Swati Bhor, un officier supérieur de la police.

Citant un policier anonyme, l’agence de presse Press Trust of India a rapporté qu’une affaire relevant des articles 307 (tentative de meurtre), 364 (enlèvement) et d’autres dispositions pertinentes du Code pénal indien et des castes et tribus répertoriées (prévention des Atrocités) La loi a été enregistrée.

Le Congrès de l’opposition a qualifié cet incident de « tache » sur l’humanité.

« De tels incidents sont le résultat de la haine propagée par le BJP pour son gain politique », a déclaré le président du Congrès du Maharashtra, Nana Patole, cité par le PTI.

Le porte-parole en chef du Parti nationaliste du Congrès, Mahesh Tapase, a accusé le gouvernement de ne pas avoir réussi à protéger le respect de soi des Dalits, a rapporté le PTI.

(Avec entrées PTI)