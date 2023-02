Pipestone Veterinary Services fait un don de 4 000 $ à la DeKalb Education Foundation – Shaw Local

SYCAMORE – Pipestone Veterinary Services à Sycamore a récemment fait don de 4 000 $ à la DeKalb Education Foundation.

L’argent a été donné le 15 janvier, selon un communiqué de presse.

Le don aidera à financer les prochaines subventions de printemps de la DeKalb Education Foundation.

Pipestone Veterinary Services, 2435 Bethany Road, Sycamore, propose des produits et des services conçus pour aider les soignants d’animaux à faire progresser les soins aux animaux.

La DeKalb Education Foundation est une organisation à but non lucratif dédiée à fournir un soutien à l’éducation publique par la sollicitation et la distribution de contributions déductibles d’impôt pour les élèves du district scolaire communautaire DeKalb.

Pour information, visitez pipevet.com.

Cette histoire a été modifiée pour corriger le montant du don, qui est de 4 000 $.