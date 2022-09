Pipeline russe : le Danemark considère la fuite comme “délibérée”

Warsaw, Pologne –

Le Danemark a déclaré mardi qu’il pensait que des “actions délibérées” d’auteurs inconnus étaient à l’origine de grandes fuites, qui, selon les sismologues, ont suivi de puissantes explosions, dans deux gazoducs sous la mer Baltique, de la Russie à l’Allemagne.

Les dirigeants et experts européens ont souligné un sabotage possible au milieu de l’impasse énergétique avec la Russie provoquée par la guerre en Ukraine. Bien que rempli de gaz, aucun des deux gazoducs ne l’alimente actuellement en Europe.

“C’est l’évaluation claire des autorités qu’il s’agit d’actions délibérées — pas d’accidents”, a déclaré la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

Mais elle a ajouté qu'”il n’y a aucune information indiquant qui pourrait être derrière cela”. Frederiksen a également rejeté la suggestion selon laquelle l’incident était une attaque contre le Danemark, affirmant que les fuites se sont produites dans les eaux internationales.

L’incident a éclipsé l’inauguration d’un gazoduc tant attendu qui acheminera du gaz norvégien vers la Pologne pour renforcer l’indépendance énergétique du continent vis-à-vis de Moscou.

La première explosion a été enregistrée tôt lundi au sud-est de l’île danoise de Bornholm, a indiqué Bjorn Lund, directeur du Réseau sismique national suédois. Une deuxième explosion plus forte au nord-est de l’île cette nuit-là équivalait à un tremblement de terre de magnitude 2,3. Des stations sismiques au Danemark, en Norvège et en Finlande ont également enregistré les explosions.

“Il n’y a aucun doute, ce n’est pas un tremblement de terre”, a déclaré Lund.

Mercredi, le ministre danois de la Défense, Morten B├╕dskov, se rendra à Bruxelles pour discuter des fuites avec le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a déclaré que la Suède, l’Allemagne et la Pologne voisines avaient été tenues informées, et “nous informerons et contacterons la Russie dans cette affaire”.

Il a déclaré que le service de renseignement étranger du Danemark n’avait vu aucune menace militaire accrue contre le Danemark après les trois fuites sur les pipelines Nord Stream 1 et 2.

Ils ont créé une zone blanche mousseuse à la surface de l’eau, images publiées par le spectacle militaire du Danemark. Le ministre danois de l’Énergie, Dan J╕rgensen, a déclaré que “nous ne pouvons pas dire combien de temps la fuite durera” car le gaz n’a pas été coupé. Rien n’indiquait quand le gaz serait coupé.

L’opérateur allemand des pipelines, Nord Stream AG, a déclaré qu’il préparait une enquête pour évaluer les dégâts en coopération avec les autorités locales.

“Actuellement, il n’est pas possible d’estimer un délai pour la restauration de l’infrastructure de transport de gaz”, indique un communiqué de la société. “Les causes de l’incident seront clarifiées à la suite de l’enquête.”

En Suède, la Première ministre par intérim Magdalena Andersson a déclaré « qu’il s’agit probablement d’un cas de sabotage », mais pas d’une attaque contre la Suède.

Andersson a ajouté que la Norvège voisine, riche en pétrole, “nous a informés de l’augmentation de l’activité des drones en mer du Nord et des mesures qu’ils ont prises à cet égard”.

La ministre des Affaires étrangères Ann Linde a déclaré que la Suède “(n’exclut) aucun scénario et nous ne spéculerons pas sur le motif ou l’acteur”.

Le gaz naturel qui s’échappe est composé presque entièrement de méthane. — le deuxième contributeur au changement climatique après le dioxyde de carbone. David Hastings, un océanographe chimique à la retraite de Gainesville, en Floride, a déclaré qu’une grande partie du gaz remonterait à travers la mer et pénétrerait dans l’atmosphère. “Il ne fait aucun doute que le plus grand impact environnemental de cela concerne le climat, car le méthane est un gaz à effet de serre très puissant”, a-t-il déclaré.

Selon les données des Nations Unies, le méthane est 82,5 fois pire pour le climat que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans, car il absorbe si efficacement la chaleur du soleil.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a qualifié les événements “d’acte de sabotage”. Lors d’une cérémonie dans le nord-ouest de la Pologne, Morawiecki, le Danois Frederiksen et le président polonais Andrzej Duda ont symboliquement ouvert la vanne d’un tuyau jaune appartenant au Baltic Pipe, un nouveau système acheminant du gaz norvégien à travers le Danemark vers la Pologne.

“L’ère de la domination russe dans le domaine gazier touche à sa fin”, a déclaré Morawiecki. “Une époque marquée par le chantage, les menaces et l’extorsion.”

Aucun responsable n’a présenté de preuve de la cause des fuites, mais la méfiance à l’égard de la Russie étant élevée, certains craignaient que Moscou ait saboté sa propre infrastructure par dépit ou pour avertir que les pipelines étaient vulnérables aux attaques. Les fuites ont augmenté les enjeux quant à savoir si les infrastructures énergétiques étaient ciblées et ont entraîné une légère hausse des prix du gaz naturel.

“Nous pouvons clairement voir qu’il s’agit d’un acte de sabotage, un acte qui signifie probablement une prochaine étape d’escalade dans la situation à laquelle nous sommes confrontés en Ukraine”, a déclaré Morawiecki.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes que les responsables américains n’avaient confirmé ni sabotage ni attentat.

Anders Puck Nielsen, chercheur au Centre des opérations maritimes du Royal Danish Defence College, a déclaré que le moment des fuites était “remarquable” compte tenu de la cérémonie du Baltic Pipe. Il a dit que peut-être quelqu’un cherchait “à envoyer un signal que quelque chose pourrait arriver au gaz norvégien”.

L’ampleur des dégâts signifie que les gazoducs Nord Stream ne pourront probablement pas transporter de gaz vers l’Europe cet hiver, même s’il y avait une volonté politique de les mettre en ligne, ont déclaré des analystes du groupe Eurasia. La Russie a interrompu les flux sur le pipeline Nord Stream 1 de 1 224 kilomètres (760 milles) pendant la guerre, tandis que l’Allemagne les a empêchés de démarrer dans le parallèle Nord Stream 2.

“Selon l’ampleur des dégâts, les fuites pourraient même signifier une fermeture permanente des deux lignes”, ont écrit les analystes Henning Gloystein et Jason Bush.

Puck Nielsen a déclaré à propos d’un possible sabotage que “techniquement parlant, ce n’est pas difficile. Cela nécessite juste un bateau. Cela nécessite des plongeurs qui savent manipuler les engins explosifs”.

“Mais je pense que si nous regardons qui bénéficierait réellement des perturbations, de plus de chaos sur le marché du gaz en Europe, je pense qu’il n’y a fondamentalement qu’un seul acteur en ce moment qui bénéficie réellement de plus d’incertitude, et c’est la Russie”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si les fuites pouvaient avoir été causées par un sabotage, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'”aucune version ne pouvait être exclue”.

“Il s’agit d’une situation sans précédent qui nécessite une enquête urgente. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette nouvelle”, a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Les autorités maritimes danoises et suédoises ont émis des avertissements de navigation et établi une zone interdite aux navires. Les navires peuvent perdre leur flottabilité et il peut également y avoir un risque d’inflammation au-dessus de l’eau et dans l’air.

Les gazoducs Nord Stream sont au centre d’un conflit énergétique entre l’Europe et la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine fin février. La chute des approvisionnements en gaz russe a fait grimper les prix, poussant les gouvernements à atténuer la douleur des factures énergétiques exorbitantes pour les ménages et les entreprises à l’approche de l’hiver. La crise a également fait craindre un rationnement et une récession.

Le Baltic Pipe est un élément important dans la recherche de sécurité énergétique de l’Union européenne et doit commencer à acheminer du gaz norvégien via le Danemark et le long de la mer Baltique vers la Pologne le 1er octobre.

Simone Tagliapietra, experte en énergie du groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles, a émis l’hypothèse que les fuites auraient pu être causées par un sabotage russe ou anti-russe.

Une possibilité est que la Russie signale qu’elle « rompt pour toujours avec l’Europe occidentale et l’Allemagne » alors que la Pologne inaugure son pipeline avec la Norvège, a-t-il déclaré.

“En tout cas, c’est un rappel brutal de l’exposition au risque de l’infrastructure gazière européenne”, a déclaré Tagliapietra.

Olsen a rapporté de Copenhague, au Danemark, et Keyton de Stockholm. Les rédacteurs d’Associated Press Vanessa Gera à Varsovie, Adam Schreck à Kyiv, en Ukraine, Kirsten Grieshaber à Berlin et David McHugh à Francfort, en Allemagne, ont contribué.