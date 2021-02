Le conte de fées est terminé pour le couple le plus glamour d’Australie, avec l’icône de la mode Pip Edwards et la légende du cricket Michael Clarke appelant le temps sur leur romance éclair.

Pip et « Pup » se seraient séparés ces dernières semaines, moins de six mois après que le couple de célébrités ait rendu publique leur relation.

Edwards, 41 ans, et Clarke, 39 ans, étaient inséparables pour une grande partie de leur romance, mais aucun n’a figuré sur l’Instagram de l’autre depuis l’Australie Day – le même jour, la créatrice de mode s’est retrouvée dans l’eau chaude pour une publication malheureuse sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’il a été contacté à propos de leur séparation vendredi, Edwards a déclaré à Daily Mail Australia: « Je n’ai aucun commentaire, aucun commentaire du tout. »

Des sources proches du couple ont déclaré que bien qu’ils se soient séparés, ils restent de bons amis et que la scission est « à l’amiable ».

Dans des temps plus heureux: Pip et « Pup » se seraient séparés ces dernières semaines, moins d’un an après que le couple de célébrités ait rendu public leur relation (Edwards et Clarke sont photographiés avec la fille du joueur de cricket, Kelsey Lee)