Piotr Orzechowski, PDG d’Infermedica, accepté au sein du Conseil technologique de Forbes

DENVER, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ — Piotr Orzechowskiprésident-directeur général et co-fondateur de Infermédicale leader mondial de la santé numérique spécialisé dans les solutions basées sur l’IA pour l’analyse des symptômes et le tri des patients, a été accepté Conseil technologique Forbesune communauté sur invitation uniquement pour les DSI, CTO et cadres technologiques de classe mondiale.

La mission d’Infermedica est d’augmenter l’accessibilité aux soins de santé, de minimiser l’apparition d’évaluations médicales incorrectes et de rationaliser les coûts liés à la fourniture de soins de qualité. Plus de 14 millions d’utilisateurs ont utilisé la plateforme Infermedica, disponible pour la télémédecine, les systèmes de santé et les compagnies d’assurance. L’entreprise a prospéré sous la direction d’Orzechowski, un entrepreneur informatique énergique doté d’une solide expérience technique et d’une passion pour la santé numérique et l’apprentissage automatique. Avant de fonder Infermedica, il a participé à plusieurs startups, notamment une plateforme polonaise de stockage de fichiers à succès, un studio de jeux mobiles et une société de logiciels.

« Cette opportunité de rejoindre le Forbes Technology Council arrive à un moment crucial, alors que la technologie façonne de plus en plus notre vie quotidienne », a déclaré Orzechowski. « La solution d’Infermedica révolutionne l’accessibilité aux soins de santé, et je suis honoré de collaborer avec les estimés membres du conseil pour susciter des changements significatifs. Je crois qu’ensemble, nous pouvons rendre les soins de santé plus accessibles, plus précis et plus pratiques pour tous, dans le monde entier.

Un comité d’examen a sélectionné Orzechowski en fonction de la profondeur et de la diversité de son expérience. Les critères d’acceptation comprennent un historique d’impact réussi sur les indicateurs de croissance de l’entreprise, ainsi que des réalisations et des honneurs personnels et professionnels.

La première contribution d’Orzechowski au Forbes Technology Council est l’article récemment publié, «Faire confiance à l’IA pour améliorer l’avenir des soins de santé» L’article explore la relation vitale entre la transparence, la validation et la confiance dans les innovations en matière de soins de santé basées sur l’IA.

Orzechowski et l’équipe Infermedica seront présents au HLTH 2023 (Stand #6720) 8-11 octobre dans Las Vegas. Cela offre aux participants l’occasion d’apprendre pourquoi la transparence et la validation sont des éléments fondamentaux pour remédier au déficit de confiance entourant l’IA dans les soins de santé, mais également comment, validée cliniquement, la solution basée sur l’IA d’Infermedica allège efficacement la charge du personnel de première ligne et rationalise les processus de flux de travail. De plus, les participants pourront avoir un aperçu de l’histoire à succès de Solv, l’un des clients d’Infermedica. Solv, une plateforme de recherche de prestataires, a utilisé l’outil de triage Infermedica AI pour doubler le trafic sur le réseau, augmenter les prises de rendez-vous de 14 % et atteindre un taux de satisfaction des patients impressionnant de 80 %.

