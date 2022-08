Pioneer restitue plus de 95 % des flux de trésorerie disponibles aux investisseurs en termes de bénéfices

Investing Club holding Pioneer Natural Resources (PXD) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu après la cloche de clôture mardi. Le chiffre d’affaires total de 6,92 milliards de dollars a dépassé les attentes de 6,89 milliards de dollars. Le bénéfice dilué ajusté de 9,36 $ par action était meilleur que les 8,81 $ par action attendus par la rue. Flux de trésorerie d’exploitation pour le trimestre de 3,22 $ un peu court par rapport aux 3,45 milliards de dollars attendus. Après prise en compte de tous les besoins en capital, le flux de trésorerie disponible de 2,66 milliards de dollars est bien supérieur aux attentes de 2,49 milliards de dollars. Conclusion Ce fut un excellent communiqué de Pioneer qui a une fois de plus démontré l’engagement de la direction envers le rendement des actionnaires. Avec des plans de retour de plus de 95% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre fiscal via des dividendes et des rachats, notre thèse d’investissement – fondée sur un retour de la majorité des liquidités générées aux actionnaires – reste tout à fait intacte. De plus, avec plus de 20 ans d’inventaire qui fournit un prix d’équilibre inférieur à 40 $, nous voyons une grande capacité pour que les rendements en espèces se poursuivent même si les prix du WTI baissent un peu à partir d’ici. Avec la dernière augmentation du paiement du dividende de base plus variable des sociétés à 8,57 $ par action au troisième trimestre (en cours), Pioneer est la société à rendement de dividende le plus élevé du S & P 500 à 15 %. Pioneer doit organiser sa conférence téléphonique post-bénéfice mercredi à 10 h HE. Nous avons hâte d’entendre ce que la direction a à dire et nous informerons les membres après l’appel. Répartition du capital Nous accordons une attention particulière aux mesures des flux de trésorerie car notre thèse d’investissement est que les exploitations de production et d’exploration – Devon Energy (DVN), Coterra (CTRA) et Pioneer – généreront des flux de trésorerie importants, puis se retourneront et distribueront cet argent aux actionnaires via dividendes et rachats. Dans la présentation des résultats, la direction a estimé le paiement auquel les investisseurs peuvent s’attendre à des prix donnés du pétrole WTI. À 60 $ de pétrole, nous envisageons un rendement de 5 % ; à 80 $ d’huile, un rendement de 8 % ; à 100 $ d’huile, un rendement de 12 % ; à 120 $ d’huile, un rendement de 16 % ; et à 140 $ de pétrole, un rendement de 20 %. Ce qu’il faut retenir : il y a un coussin important et même si les prix du WTI venaient à baisser à l’avenir, Pioneer a la capacité d’offrir un versement de dividendes en espèces attrayant. Les versements de dividendes ne sont qu’un moyen par lequel la direction restitue le capital aux actionnaires ; l’autre étant des rachats d’actions. Depuis la fin du premier trimestre, la société a racheté pour 750 millions de dollars d’actions, dont 500 millions de dollars au cours du deuxième trimestre à un prix moyen de 235 dollars. Encore 250 millions de dollars en juillet à un prix moyen de 213 dollars par action. La combinaison du paiement du dividende du troisième trimestre avec l’activité de rachat d’actions du deuxième trimestre s’annule pour atteindre un rendement total pour les actionnaires d’environ 19 %. Pour l’avenir, la direction dispose de 3 milliards de dollars restants en vertu de l’autorisation actuelle de rachat d’actions. Cela représente environ 5,5 % de la valorisation de l’entreprise. Guidance Pour le troisième trimestre, le management vise une production pétrolière de 345 à 360 MBoe/j (mille barils de pétrole par jour), contre 359 MBoe/j attendus. La production totale d’équivalent pétrole devrait se situer entre 635 et 660 MBep/j, légèrement au-dessus des 644 attendus à mi-parcours. Pour l’exercice 2022, la direction a proposé les prévisions suivantes : Production de pétrole dans une fourchette de 350 à 365 MBoe/j, en ligne avec les attentes à mi-parcours. Production totale d’équivalent pétrole comprise entre 623 et 648 MBoe/j, contre 643,7 MBoe/j attendus. Flux de trésorerie d’exploitation supérieur à 13 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 12,7 milliards de dollars attendus. Flux de trésorerie disponible supérieur à 9 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 8,98 milliards de dollars attendus. Budget d’investissement de 3,6 milliards de dollars à 3,8 milliards de dollars, contre 3,6 milliards de dollars prévus, la direction notant que le budget sera entièrement financé par les flux de trésorerie de 2022. Production et prix trimestriels La production totale d’équivalent pétrole s’est établie à 643 Mboe/j, dépassant nos attentes de 642 Mboe/j. La composition de cette production était la suivante : Pétrole : 347,96 contre 348,2 attendus MBbls/j (mille barils standard de 42 gallons américains par jour) LGN : 160,18 contre 157,9 attendus MBbls/j Gaz : 808,18 contre 799,0 attendus MMcf/ d (un million de pieds cubes par jour) Tarification, à l’exclusion de l’impact des dérivés (activité de couverture telle que la vente de contrats à terme pour verrouiller les prix dans les périodes futures et donc fonctionner avec une certitude accrue), le prix moyen réalisé pour le pétrole était de 110,56 $ contre 107,40 $ prévu, tandis que le gaz naturel était de 44,21 $ contre 45,30 $ attendu et le gaz était de 6,72 $ contre 6,70 $ attendu. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PXD. Voir ici pour une liste complète des actions.) Scott Sheffield, PDG de Pioneer Natural Resources. Adam Jeffrey | CNBC