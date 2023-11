Pioneer lève 2,9 millions de dollars pour aider les entrepreneurs des technologies climatiques à débloquer des milliards de financements et d’incitations fédéraux, étatiques et locaux

SAN FRANCISCO, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ — Pionnier le service basé sur l’IA destiné aux entreprises de technologie climatique qui recherchent des incitations gouvernementales, a annoncé aujourd’hui la clôture de 2,9 millions de dollars dans un financement de démarrage dirigé par Blue Bear Capital. Les investisseurs participants comprennent Collaborative Fund, Soma Capital, Cool Climate Collective et Kayan Ventures. Les fonds serviront à accélérer la croissance de l’entreprise.

Fondée en 2022, Pioneer combine des modèles de langage étendus (LLM) avec une expertise en exécution de processus pour aider les entreprises de technologie climatique à obtenir plus efficacement davantage de financements non dilutifs, auprès du vaste écosystème de financements gouvernementaux et non gouvernementaux. Plus précisément, Pioneer permet aux entreprises de faire correspondre leur orientation sectorielle, leur modèle commercial et leurs besoins en capitaux avec des sources de financement potentielles, puis de postuler à des milliers de subventions, contrats et autres incitations provenant de centaines de sources aux niveaux fédéral, étatique et local. L’accent mis par Pioneer sur les LLM leur permet de gérer une grande partie de la bureaucratie associée au processus de candidature via des logiciels, et les cofondateurs de l’entreprise possèdent une vaste expérience de travail dans le domaine de l’intelligence artificielle. Dimitar “Mitko” Simeonov (PDG) a obtenu une maîtrise en IA et en sciences naturelles. modèles de langage de MIT et déployé l’IA auprès de centaines de millions d’utilisateurs tout en travaillant pour Twitter ; Kyle Treige (COO) a précédemment fondé deux startups et travaillé dans une société de capital-risque en phase de démarrage.

“Pour des milliers d’entreprises de technologie climatique, l’accès à un financement non dilutif peut faire ou défaire leur trajectoire de croissance”, a déclaré Mitko Siméonov, PDG, Pionnier. « Notre cycle de démarrage nous permettra d’accélérer le développement et de servir davantage d’entrepreneurs cherchant à déployer et à mettre à l’échelle rapidement des solutions climatiques clés.

En 2022, les subventions et contrats fédéraux hors défense aux entreprises privées dépassé 220 milliards de dollars et la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) récemment adoptée. seau grossièrement 359 milliards de dollars pour le travail sur la sécurité énergétique et le changement climatique . Malgré des opportunités de financement aussi massives, solliciter et obtenir un financement gouvernemental est souvent un processus labyrinthique, semé de complexités et de défis qui dissuadent de nombreuses entreprises de postuler. Depuis le lancement de leur service en Février 2023Pioneer permet aux entreprises de découvrir rapidement et de postuler stratégiquement à des opportunités de financement, les aidant ainsi à poursuivre leur croissance et à se concentrer sur leur cœur de métier.

« Il y a beaucoup de battage médiatique autour de l’IA et de la technologie climatique, mais ce que Mitko et l’équipe de Pioneer ont construit a vraiment un impact », a déclaré Ernst Sack, associé chez Blue Bear Capital. « Analyser et faire correspondre d’énormes quantités de données écrites pour un processus qui n’est pas essentiel à vos opérations quotidiennes : c’est un travail parfait pour les LLM. Informés par l’expertise industrielle de Pioneer, leurs LLM révèlent déjà des millions de dollars de nouveaux financements pour des entreprises qui autrement Je n’ai pas la bande passante ou l’expérience nécessaire pour gérer la complexité du financement par subventions, programmes et crédits.

À propos de Pionnier

Pioneer aide à coordonner le financement d’une décarbonation rapide de notre économie, en travaillant avec ses clients pour obtenir des subventions, des contrats et des prêts pour les entreprises de technologie climatique. L’entreprise constitue une extension des équipes de ses clients, gérant le processus de bout en bout et automatisant les tâches fastidieuses, économisant ainsi du temps et des ressources. Fondée en 2022, l’équipe de Pioneer possède une expertise approfondie dans les domaines de l’IA, des startups et du climat, allant du conseil stratégique et en matière de subventions aux technologies d’efficacité énergétique. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.pioneerclimate.com .

À propos de Blue Bear Capital

Blue Bear est une société de capital-risque et de capital-investissement en phase de croissance qui stimule l’expansion des technologies numériques dans des secteurs verticaux multimilliardaires dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et du climat. L’équipe est issue de grandes sociétés de capital-investissement dans le secteur de l’énergie et dispose de l’expertise technologique du monde des startups technologiques ainsi que du leadership opérationnel de développeurs et d’adopteurs de technologies à grande échelle. Le portefeuille de Blue Bear couvre les technologies opérationnelles d’IA, d’IoT et de cybersécurité, toutes déployées auprès des entreprises clientes pour favoriser la connectivité et l’efficacité dans les secteurs les plus critiques du monde. Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.bluebearcap.com

Contact professionnel

[email protected]

Contact médias

Chris Allieri

[email protected]

SOURCE Pionnier