Pioli explique pourquoi il a choisi de quitter l’Italie après la sortie de Milan : « Accepté très volontiers »

Le séjour de Stefano Pioli à l’AC Milan a pris fin cet été et aujourd’hui, l’ancien entraîneur-chef a expliqué pourquoi il a choisi de quitter l’Italie.

En repensant à la saison dernière, Pioli a été sous pression pendant toute la saison, la défaite 5-1 contre l’Inter définissant la saison dans son ensemble. Cependant, le derby n’était qu’une des nombreuses humiliations subies par Milan la saison dernière.

Nous pouvons considérer l’élimination de la Ligue Europa comme un bon point de départ, tout en considérant également l’incapacité à stabiliser le navire après la défaite dans le derby. Cependant, on pourrait affirmer que ces problèmes a couru plus profondément que Pioli.

Néanmoins, c’était le le bon moment pour passer à autre chose de l’entraîneur italien, et bien que les supporters aient l’impression que les Rossoneri ont fait un pas de côté plutôt qu’un pas en avant, la direction estime que sa décision était la bonne – bien que les événements récents ont été abordés.

Aujourd’hui, Pioli a évoqué sa décision de quitter l’Italie après son licenciement, et ses propos à SportItalia ont été relayés par Presse milanaise.

« J’étais très heureux quand Al-Nassr m’a contacté, ils m’ont recherché sachant que je voulais commencer une nouvelle expérience par rapport aux 20 en tant qu’entraîneur en Italie. Al-Nassr est un club important et ambitieux. Lorsque j’ai parlé à la direction, j’ai ressenti de la confiance et une envie de grandir, une envie de m’améliorer. J’ai accepté très volontiers, avec enthousiasme et envie de bien faire.