Pinterest’s Idea Pins est le nouveau concurrent de TikTok Short Video

Pinterest a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Idea Pins. L’outil, conçu pour la solide communauté de bricoleurs et de gourous de l’inspiration de Pinterest, offre un enregistrement et un montage vidéo en plein écran sur plusieurs pages, tout cela dans l’application.

Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à 20 pages de contenu vidéo, de voix off, de musique et de transition comme le «Mode fantôme» pour les prises de vue avant et après. La fonctionnalité a été déployée dans le monde entier le 18 mai, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Cette décision permet à Pinterest de suivre le rythme d’autres gros frappeurs de vidéos courtes tels que TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts et Snapchat.

Pinterest a connu une croissance massive pendant la pandémie. Le désir collectif de nouveaux passe-temps, de développement personnel et de projets de bricolage sous verrouillage a permis à la plate-forme de gagner 100 millions de nouveaux utilisateurs mensuels dans le monde. Il a également dépassé le cap des 400 millions d’utilisateurs mensuels actifs. Mais maintenir cette croissance sera le prochain grand défi de Pinterest.

J’ai parlé à Zoe Pearson, responsable du contenu et des créateurs de Pinterest sur les marchés anglophones, qui a expliqué que l’accent mis par Pinterest sur l’inspiration et les activités créatives est ce qui le distingue de ses concurrents. « Nous apprenons de Pinners que Pinterest offre quelque chose d’unique par rapport aux autres plates-formes, en tant qu’espace positif pour enregistrer des idées et passer à l’action, par opposition à un endroit pour parcourir uniquement les divertissements. »





Zoe Pearson, responsable du contenu et des créateurs de Pinterest sur le marché anglophone.



Si vous le construisez, ils viendront

L’outil Idea Pins est apparu comme une réponse à un appétit croissant pour la vidéo, tout en conservant le contenu vidéo natif.

Pearson explique que Pinterest a développé des épingles d’idées à partir des commentaires des utilisateurs qui «voulaient explorer des idées sans avoir à quitter la plate-forme». Cela a été associé à la croissance du trafic vidéo de Pinterest. «L’année dernière, il y a eu« une augmentation de 800% des vidéos téléchargées sur la plate-forme et près d’un milliard sont regardées par jour sur Pinterest », explique Pearson.

En mettant l’accent sur la communauté créative, les épingles d’idées permettront également aux créateurs d’ajouter des pages de détails pour les instructions ou les ingrédients, d’ajouter des autocollants, de marquer d’autres utilisateurs et de marquer d’autres domaines pertinents. Surtout, ils peuvent également télécharger leurs épingles d’idées sur d’autres plates-formes, suggérant l’ambition de Pinterest de reproduire, sinon de remplacer entièrement, la domination virale de TikTok sur d’autres plates-formes.

Alors que les utilisateurs de Pinterest peuvent – et le font – télécharger des vidéos TikTok sur Pinterest, Idea Pins conserve la création de vidéos dans l’application afin que vous n’ayez pas à recourir à des applications ou des outils externes.

C’est une approche moins lourde que celle d’Instagram, qui a annoncé plus tôt cette année que ses algorithmes décourageraient les utilisateurs de recycler les vidéos TikTok sur Reels. Instagram a lancé Reels en réponse à TikTok en 2020, l’année où TikTok a augmenté de 75%. Instagram reste le cinquième réseau social le plus populaire en janvier 2021, selon une étude de Statista, avec 1,2 milliard d’utilisateurs.

Mais contrairement aux Reels, les Idea Pins de Pinterest ne disparaîtront pas après 24 heures. «Le but des Idea Pins était de permettre aux créateurs de publier facilement du contenu de haute qualité, durable et enregistrable directement sur Pinterest», déclare Pearson, afin que «… les utilisateurs puissent créer un excellent contenu qui est enregistré et regardé pour toujours. »







« Le dernier coin positif d’Internet »

Bien que l’effet négatif des médias sociaux sur la santé mentale ne soit pas un secret, Pinterest aborde également ses concurrents de gauche avec un engagement de positivité fraîchement défini: les créateurs utilisant Idea Pin devront respecter le nouveau code créateur de Pinterest, lancé en avril 2021. .

Le Code décrit un ensemble de règles relatives à l’inclusivité pour ses créateurs, où l’on s’attend à ce qu’ils soient gentils, garantissent l’exactitude des informations et se soucient de déclencher le contenu. Voir le code complet ici.

En raison de cet engagement, Pinterest se présente littéralement comme « le dernier coin positif d’Internet ».

Pearson affirme que Pinterest est « déterminé à créer un Internet plus gentil, plus inclusif et plus positif. Nous pensons qu’en créant une plate-forme qui inspire les gens à être alimentés par leurs passions, cela contribue à créer un espace positif et créatif dans le monde. C’est pourquoi nous aimons faire référence à Pinterest comme « le dernier coin positif d’Internet ». »

Le co-fondateur de Pinterest, Evan Sharp, et directeur de la conception et de la création par intérim, utilise le même langage: «Nous construisons Pinterest depuis 11 ans, et depuis que nos utilisateurs nous disent régulièrement que Pinterest est le« dernier coin positif d’Internet ». Pendant ce temps, nous avons également appris que vous devez concevoir la positivité dans les plates-formes en ligne aussi délibérément que vous concevez la négativité », a déclaré Sharp dans l’annonce du code créateur de Pinterest.

Cet alignement avec la positivité est un autre geste intelligent contre la concurrence alors que l’ambition de Pinterest en tant que plate-forme de commerce électronique grandit également. Le lancement des Idea Pins intervient quelques jours après que le partenariat de Pinterest avec Shopify s’est étendu à 27 nouveaux pays, dont le Royaume-Uni, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Suisse.

Plus important encore, le rafraîchi la position de la marque correspond parfaitement aux valeurs de la génération Z en tant que consommateurs. Les utilisateurs de Pinterest Gen Z – ceux nés entre 1997 et 2012 – ont augmenté de 50% jusqu’en 2020.







Image: Salle de presse Pinterest



La génération Z, contrairement aux générations précédentes, sont des acheteurs qui accordent de plus en plus la priorité à l’éthique et à l’authenticité dans les marques avec lesquelles ils s’engagent. Une enquête mondiale annuelle menée par WordPress l’année dernière a révélé que 72% des acheteurs de la génération Z le sont « plus susceptibles d’acheter auprès d’une entreprise qui contribue à des causes sociales ».

Pinterest reconnaît l’opportunité sur ses genoux – d’autant plus que les jeunes acheteurs découvrent de plus en plus les marques et achètent via les médias sociaux. Bien qu’il reste à voir si les jeunes acheteurs continueront d’affluer vers la plate-forme dans un monde post-pandémique, ce qui est clair, c’est que Pinterest est prêt à s’adapter.

