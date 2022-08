Pinterest, Simon Property et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche:

Pinterest – Les actions de la société de partage d’images ont bondi de plus de 19% malgré un échec sur les résultats supérieurs et inférieurs, l’investisseur activiste Elliott Management ayant révélé qu’il était désormais le plus gros investisseur. La société a également battu les estimations mensuelles des utilisateurs actifs.

Simon Property Group – Les actions de Simon Property ont augmenté de plus de 1% en formation prolongée malgré une perte de revenus. Le FPI a dépassé les estimations de bénéfices de 8 cents et les prévisions de bénéfices partagés pour l’ensemble de l’année ont dépassé les attentes.

Arista Networks – Le stock de cloud computing a augmenté de 4,6% après les heures d’ouverture après un battement des chiffres du haut et du bas au dernier trimestre. Arista Networks a déclaré un bénéfice ajusté de 1,08 $ par action sur des revenus de 1,05 milliard de dollars et a publié de solides prévisions de revenus pour le trimestre en cours.

Avis Budget — La société de location de véhicules a gagné 6 % dans les échanges prolongés grâce à un trimestre meilleur que prévu. Avis Budget a publié un bénéfice ajusté par action de 15,94 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 3,24 milliards de dollars. Les analystes anticipaient un bénéfice de 11,48 dollars par action sur des revenus de 3,17 milliards de dollars.

ZoomInfo – Les actions de ZoomInfo ont bondi de 12% après la commercialisation après avoir dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le dernier trimestre. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 21 cents par action sur un chiffre d’affaires de 267 millions de dollars et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.