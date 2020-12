SAN FRANCISCO – Pinterest a accepté lundi de payer 22,5 millions de dollars pour régler une action en justice pour discrimination sexuelle et représailles intentée par Françoise Brougher, son ancienne directrice générale, dans l’un des plus grands accords individuels publiquement annoncés pour discrimination fondée sur le sexe. Dans le cadre de l’accord, Pinterest et Mme Brougher ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire un don conjoint de 2,5 millions de dollars à des organismes de bienfaisance qui soutiennent les femmes et les minorités sous-représentées dans le domaine de la technologie, en mettant l’accent sur l’éducation, le financement et le plaidoyer. Les dons devraient être terminés d’ici la fin de l’année. «Je suis heureuse que Pinterest ait pris cela très au sérieux», a déclaré Mme Brougher dans une interview. «J’espère que c’est une première étape dans la création d’un meilleur environnement de travail là-bas.» L’accord pourrait signaler un changement dans la manière dont la Silicon Valley gère ces poursuites. Dans le passé, les entreprises de technologie ont généralement riposté, comme lorsque la société de capital-risque Kleiner Perkins Caufield & Byers a contesté une poursuite intentée par l’un de ses anciens investisseurs, Ellen Pao, en 2012. (Mme Pao a perdu l’affaire.) les entreprises ont également réglé ces litiges en privé.

Mme Brougher est l’une des femmes les plus éminentes dirigeantes de la technologie à intenter une action pour discrimination sexuelle contre un ancien employeur. En juillet, Emily Kramer, ancienne vice-présidente du marketing chez Carta, a poursuivi la start-up de technologie financière pour discrimination et représailles. Carta a contesté les allégations. David Lowe, l’avocat de Mme Brougher, a déclaré que le règlement avec Pinterest était remarquable en raison de sa taille, de sa composante caritative et de son annonce publique. Les verdicts de procès et les règlements privés pour les affaires de discrimination peuvent être plus importants que ceux de Mme Brougher, a-t-il dit, mais les verdicts de procès peuvent faire l’objet d’un appel et être réglés pour des montants inférieurs tandis que les règlements privés ne tiennent pas les entreprises à rendre des comptes de la même manière. Le règlement prévoit une compensation partielle pour la perte de revenu de Mme Brougher, a-t-il déclaré. «Mon objectif était de rendre des comptes et de conduire le changement», a déclaré Mme Brougher. «Partager le règlement publiquement permet de sensibiliser davantage.» Pinterest, une entreprise de tableaux d’affichage virtuels, est surveillée depuis des mois sur la façon dont elle gère ses employés. En juin, deux employés qui avaient récemment démissionné, Ifeoma Ozoma et Banques Aerica Shimizu, ont discuté publiquement de leurs expériences avec des commentaires racistes et sexistes, des inégalités salariales et des représailles dans l’entreprise. Plus loin rapports des problèmes culturels chez Pinterest ont alimenté leurs comptes. En août, Mme Brougher a poursuivi Pinterest pour traitement sexiste devant la Cour supérieure de San Francisco. Elle a rejoint l’entreprise en 2018 en tant que chef de l’exploitation et était responsable du chiffre d’affaires de l’entreprise, environ la moitié des 2000 employés relevant d’elle.