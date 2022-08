Pinterest (PINS) Résultats du T2 2022

Une femme passe devant un panneau au siège de Pinterest dans le quartier South of Market de San Francisco.

Les actions de Pinterest ont bondi sur un nombre d’utilisateurs meilleur que prévu, même si les bénéfices et les revenus ont manqué les estimations et que la société a donné de faibles prévisions pour le troisième trimestre.

Voici comment l’entreprise a fait.

Pinterest a dit les utilisateurs actifs mensuels mondiaux ont diminué de 5 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 433 millions. Alors que ce type de baisse est troublant pour une application de médias sociaux qui s’appuie sur les globes oculaires pour attirer les annonceurs, les analystes s’attendaient à une baisse plus prononcée à 431 millions.

Les finances de l’entreprise étaient sombres, suivant une tendance sur le marché des médias sociaux. Les sociétés mères de Facebook, Meta, Twitter et Snap, ont toutes publié des résultats du deuxième trimestre qui n’ont pas atteint les résultats supérieurs et inférieurs, et ont toutes attribué la faiblesse du marché de la publicité en ligne à leurs résultats médiocres.

Plus troublant que ses résultats du deuxième trimestre a été le commentaire de Pinterest sur ce qui est attendu ce trimestre. La société a déclaré qu’elle estimait que les revenus du troisième trimestre augmenteraient “d’un chiffre moyen sur une base de pourcentage d’une année sur l’autre”, en deçà des prévisions des analystes pour une croissance des ventes de 12,7%.

Dans une lettre aux investisseurs, Pinterest a déclaré que les défis économiques incitent les spécialistes du marketing à réduire leurs dépenses.

“L’environnement macroéconomique a créé une incertitude significative pour nos partenaires annonceurs”, a déclaré Pinterest dans la lettre. sur l’affaiblissement de la demande des consommateurs.”

Pinterest a déclaré que ses prévisions du troisième trimestre tenaient compte de “vents contraires légèrement plus importants en matière de change” que le trimestre précédent.

L’action de la société a bondi de 20% à la mi-juillet après Le journal de Wall Street a rapporté qu’Elliott Management avait acquis une participation de plus de 9 % dans la société.

En juin, le co-fondateur de Pinterest, Ben Silbermann, a démissionné de son poste de PDG de l’entreprise et a été remplacé par Bill Ready. Ready était auparavant le chef de l’unité de commerce de Google, insinuant que Pinterest pousserait davantage dans le commerce électronique et la vente au détail en ligne.

Elliott Management a publié un déclaration après que Pinterest a publié ses résultats du deuxième trimestre dans lesquels la firme activiste a indiqué qu’elle était satisfaite de l’entreprise et de son nouveau PDG.

“En tant que plate-forme leader du marché à l’intersection des médias sociaux, de la recherche et du commerce, Pinterest occupe une position unique dans les écosystèmes de la publicité et des achats, et le PDG Bill Ready est le bon leader pour superviser la prochaine phase de croissance de Pinterest”, a déclaré Elliott Management. dans un rapport.

