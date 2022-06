Pinterest améliore les tableaux pour aider les gens à “agir davantage”, déclare le PDG

Pinterest s’efforce d’aider les utilisateurs à prendre des mesures concrètes sur leurs tableaux d’humeur et leurs épingles, a déclaré mercredi le nouveau PDG Bill Ready à Jim Cramer de CNBC.

“Nous pouvons faire beaucoup pour les aider à agir davantage sur cette intention, que cette action consiste à faire, à faire ou, dans certains cas, à acheter. Nous pouvons le faire de différentes manières. Cela n’implique pas nécessairement même un bouton d’achat tout le temps”, a déclaré Ready dans une interview sur “Mad Money”.

“J’ai utilisé Pinterest pour concevoir une maison, pour organiser des fêtes d’anniversaire. Et ce sont toutes des choses où vous avez de bonnes idées, et vous ne voulez pas nécessairement que l’achat vous soit poussé au visage. Mais quand vous voyez quelque chose que vous voulez prendre des mesures, vous voulez être en mesure d’arriver à la manière dont vous allez le faire », a-t-il ajouté.

Pinterest a annoncé mardi que Ready, qui dirigeait auparavant les activités commerciales de Google, assumerait le rôle de directeur général, le cofondateur Ben Silbermann se retirant de ses fonctions.

Silbermann, qui occupe désormais le poste nouvellement créé de président exécutif, a fait écho aux arguments de son successeur concernant l’encouragement des achats sur Pinterest.

“La société a un excellent pipeline de nouveaux produits qui sortent de nos investisseurs et créateurs pour certaines des choses d’achat dont Bill a parlé. … Je pense que nous sommes dans une très bonne position”, a-t-il déclaré, soulignant le de l’entreprise acquisition récente de The Yes, une plateforme d’achats de mode alimentée par l’intelligence artificielle.

Pinterest a battu ses bénéfices et ses revenus au premier trimestre, sur la base des estimations consensuelles de Refinitiv. Alors que la société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les revenus du deuxième trimestre augmentent d’environ 11% par rapport à la période de l’année précédente, elle a cité des vents contraires, notamment les grognements de la chaîne d’approvisionnement et l’invasion de l’Ukraine par la Russie dans son lettre aux actionnaires.

Les actions de Pinterest ont clôturé en hausse de 1,32 % mercredi.

