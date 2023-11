Pinocchio Joe ! Biden raconte une fausse histoire sur Amtrak pour la 12e fois en tant que président lors d’un événement ferroviaire au Delaware

Nouvelles





Pinocchio, bébé !

Le président Biden a répété lundi une fausse histoire personnelle à propos d’un conducteur d’Amtrak qui aurait proclamé : « Joey, bébé ! tout en vantant le kilométrage ferroviaire de Biden – malgré le fait que l’histoire ait été démystifiée à plusieurs reprises par les vérificateurs des faits.

Biden a raconté l’anecdote artificielle à deux reprises lundi lors d’un événement pro-train de banlieue dans le Delaware, portant son nombre total de récits à au moins 12 depuis qu’il a pris ses fonctions de président.

La première itération de lundi a été entendue par les journalistes du pool alors que le président de 80 ans s’entretenait avec des employés d’Amtrak juste avant un discours à Bear, dans le Del., près de Wilmington.

Après être monté sur scène, Biden a raconté à nouveau l’histoire – ajoutant des détails qui ont rendu la version encore plus éloignée des faits établis.

“Quand j’étais vice-président, j’ai parcouru plus d’un million de kilomètres sur Air Force Two, mais j’ai voyagé plus loin que cela sur Amtrak au fil des ans”, a déclaré Biden en vantant les dépenses ferroviaires dans la loi bipartite sur les infrastructures de 2021.

Les travailleurs regardent lundi le président Joe Biden prononcer son discours sur son programme économique «Bidenomics». AFP via Getty Images

«Je rentrais à la maison pour voir ma mère, et je… elle vivait à cette époque, mon père était décédé. Et je suis monté dans le train un vendredi et je ne l’aurai pas [the Amtrak conductor] dans des ennuis complets, je vais juste vous dire son prénom, mais je vais juste vous dire son prénom. Il était n°2 en termes d’ancienneté à l’époque, Angelo », a déclaré Biden.

« Et Ang s’est approché de moi alors que j’entrais et il m’a dit : ‘Joey !’ et il m’a attrapé la joue et il a dit : “Joey, bébé !”

Le président Biden accueille lundi les participants lors de sa visite dans une installation de maintenance Amtrak à Bear, Delaware. REUTERS

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg écoute lundi le président Biden prononcer un discours sur les infrastructures lors d’un événement au centre de maintenance d’Amtrak. REUTERS

“Ils venaient de publier dans le journal que j’avais parcouru 1 200 000 milles à bord des avions de l’Air Force en tant que vice-président, ils publiaient cela régulièrement”, a poursuivi le président.

« Il a dit « Gros… » – je ne le citerai pas exactement – ​​mais il a dit : « Grosse affaire, Joey !

« Et j’ai dit : « Qu’est-ce que ça veut dire, Ang ? Et il a dit… tu sais combien de kilomètres tu as parcourus avec Amtrak ? J’ai dit non.’ Il a dit : « Un million… [and] 320 000 milles. Et j’ai dit : « Comment pensez-vous cela ? » Et il a répondu : « Eh bien, 180 jours par an, près de 300 milles par jour, 36 ans. » “

Biden a raconté l’anecdote artificielle à deux reprises lors de l’événement. AFP via Getty Images

L’histoire était noté « Faux » en 2021 par le journaliste de CNN « Facts First » Daniel Dale, qui a noté que Biden n’avait parcouru un million de kilomètres à bord d’Air Force Two qu’en septembre 2015, bien après la retraite d’Angelo Negri d’Amtrak en 1993 et ​​son décès en mai 2014. Le programme privé quotidien de Biden en tant que vice-président, il a inclus une note sur le nombre de kilomètres qu’il avait parcourus dans l’Armée de l’Air.

Biden, qui aura 81 ans ce mois-ci, a raconté l’histoire alors que les sondages indiquent que la plupart des électeurs pensent qu’il est trop vieux pour remplir un autre mandat de quatre ans, selon un sondage du New York Times publié dimanche. 71 % des électeurs du Swing State dis comme ça.

Le commandant en chef le plus âgé de tous les temps a également une propension depuis des décennies à embellir ses histoires personnelles et a été contraint d’abandonner sa première candidature à la présidentielle en 1987 en raison du plagiat de discours et d’un article de faculté de droit, en plus d’exagérations sur ses résultats scolaires. .











