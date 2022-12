“Pinocchio” de Guillermo del Toro parle de la mort, de la vie et de Mussolini

Guillermo del Toro se souvient avoir vu la version animée de Walt Disney de Pinocchio avec sa mère quand il était enfant. Il a trouvé l’histoire fascinante en raison des situations effrayantes dans lesquelles la marionnette en bois, qui prend vie mais aspire à être un vrai garçon, se retrouve prise.

Pinocchio se fait kidnapper. Il est obligé de se produire dans un spectacle itinérant. Et il doit sauver son “père”, le sculpteur sur bois Geppetto, du ventre d’une baleine maléfique nommée Monstro.

“C’était la première fois que je voyais quelqu’un comprendre à quel point l’enfance était effrayante pour moi”, del Toro a déclaré le mois dernier lors d’une projection à San Francisco de sa version de Pinocchio à l’association L’événement SFFilm honorer le travail du réalisateur. “J’ai dit:” C’est ce que ça fait d’être un enfant. “”

Des décennies plus tard, le réalisateur oscarisé de films imaginatifs dont Le Labyrinthe de Pan et La forme de l’eau a décidé de présenter une nouvelle version de l’histoire. Il a fallu 10 à 15 ans pour obtenir un financement car tous les grands studios l’ont refusé. Il rit quand il explique pourquoi.

“J’entrais et je disais que c’était à propos de la mort et de la vie et de l’ascension de Mussolini. Et ils valideraient mon stationnement et m’enverraient sur mon joyeux chemin.”

Autrement dit, jusqu’à ce que Netflix décide de donner son feu vert la vision de del Toro pour Pinocchioqui diffusé sur le service de streaming à partir de vendredi. Del Toro a remercié Netflix et d’autres services pour avoir donné le feu vert aux séries télévisées et aux films que les studios plus traditionnels transmettent.

Quant à Pinocchio, cette version s’inspire de l’histoire originale de 1883 de l’écrivain italien Carlo Collodi, avec un décor transposé aux années 1930 sur fond de montée du fascisme italien.

Nous rencontrons Geppetto (exprimé par David Bradley) alors qu’il pleure la mort accidentelle de son fils chéri, Carlo. Une nuit, dans une vague de chagrin et de rage alimentée par le vin, Geppetto coupe un grand pin – qui se trouve être la maison nouvellement adoptée d’un cricket voyageant dans le monde avec des aspirations littéraires – et le sculpte dans une marionnette d’un jeune garçon .

Un esprit d’un autre monde (Tilda Swinton) a pitié du pauvre vieil homme et, après que Geppetto soit tombé dans son lit, accorde comme par magie la vie de marionnette. Elle désigne l’insecte mécontent, Sebastian J. Cricket (exprimé avec charme par Ewan McGregor), pour être son guide et sa conscience.

Netflix



Même avec ses moments d’humour et de charme, ce n’est certainement pas un film d’animation pour enfants. Lorsque Pinocchio est présenté aux citadins locaux lors de la messe dominicale, del Toro présente une scène aussi bizarre qu’une marionnette en bois prenant vie le serait – un contrepoint à la version Disney où Pinocchio valse en ville.

“Je voulais qu’il atterrisse dans l’église, comme une anomalie complète”, a déclaré del Toro.

Un Benito Mussolini court et trapu menaçant fait également une apparition, arrivant à l’écran, a noté del Toro, dans un Super stretch inspiré de Tex Avery limousine. Le dictateur fasciste ordonne à ses hommes de main de “tirer sur la marionnette”, ce qui envoie Pinocchio dans l’au-delà pour rencontrer la mort.

Pinocchio fait en fait plusieurs visites dans l’au-delà et cela devient une blague courante – même si c’est certes un peu macabre la première fois que cela se produit.

Dans cette version de l’histoire, l’arrivée de Pinocchio est loin du vœu de bonheur accordé à Geppetto. L’énergie et l’enthousiasme de Pinocchio submergent le sculpteur sur bois perplexe, et la marionnette est plus un handicap qu’un cadeau. Même lorsqu’il s’adapte au fait que sa marionnette a une vie propre, Geppetto exprime la frustration et la déception plutôt que l’amour et l’acceptation.

Pinocchio, après tout, n’est pas Carlo.

Le film nous emmène très loin – du village de montagne du couple à un carnaval itinérant, en passant par un camp d’entraînement fasciste et, bien sûr, le ventre d’un monstre marin géant. Mais le véritable voyage du film est émotionnel, car Pinocchio et Geppetto apprennent à s’accepter et à s’aimer. Le mérite revient au jeune acteur Gregory Mann, qui interprète Carlo et Pinocchio et aussi chante les chansons originales présentées dans le film. (Del Toro a aidé à écrire certaines des paroles.)

L’innovation, cependant, n’est pas dans l’histoire, mais dans la façon dont del Toro la présente. L’animation image par image est un processus laborieux. Le tournage du film a duré 1 000 jours. Les marionnettes doivent être déplacées et positionnées, image par image. Et il y a 24 images par seconde dans ce film de près de 2 heures. Del Toro a déclaré que plus de 60 équipes travaillaient simultanément sur la production.

Netflix



Le plus important, cependant, del Toro a déclaré que son objectif était de traiter les animateurs comme des acteurs (ils sont crédités comme tels) et de montrer que l’animation n’est pas seulement un genre pour les enfants, mais une forme d’art.

“Le stop motion est le contact presque religieux entre l’animateur et la marionnette”, a-t-il déclaré. “Aucun autre médium en animation n’a cette intimité, cette invocation, qui me rappelle la forme de [Japanese puppet] théâtre appelé bunraku, dans lequel la marionnette est une extension des membres et des émotions de l’interprète.”

Il a dit aux animateurs qu’il voulait ressentir ce qu’ils ressentaient et voir cette émotion se traduire dans les personnages à l’écran.

Netflix



“Je ne veux pas voir la marionnette bouger – je veux la voir s’animer. Animer, c’est lui donner une anima, une âme”, a déclaré del Toro. “C’est donc mon plus grand espoir que vous verrez un style de jeu complètement différent de celui que vous avez jamais vu en stop motion. Mais j’espère encore mieux qu’à un moment donné, vous ne serez ému que par un groupe d’acteurs sur l’écran.”

Pour moi au moins, del Toro a réalisé son souhait – même lorsque Pinocchio devient un “vrai garçon” mais (spoiler !) conserve son corps en bois plutôt que de se transformer en chair et en os. À la fin de l’histoire, j’ai oublié que les personnages à l’écran – donnés vie par un casting talentueux qui comprend Ron Perlman, John Turturro, Christoph Waltz et Cate Blanchett (comme le singe Spazzatura) – étaient des marionnettes animées.

Tout cela mis à part, la vision du réalisateur mexicain sur Pinocchio séduira les cinéphiles qui aspirent à moins d’histoires sucrées et qui croient que les jeunes téléspectateurs peuvent gérer les trucs les plus effrayants. Del Toro, qui a charmé le théâtre bondé en acceptant les SFFilm Honors pour son innovation dans le cinéma, a déclaré que Pinocchio est un travail d’amour.

“Ce que j’ai appris, à la dure, c’est que chaque film est votre dernier film. Et si on vous donne l’opportunité de faire un film, il n’y a aucune raison pour que vous ne disiez pas que je vais le faire aussi beau que je peux, aussi parfait que possible”, a-t-il déclaré sous les applaudissements. “Si j’ai besoin de mourir [with] ce film, je vais mourir. Ce n’est pas comme si j’étais utile dans un autre domaine. Tu donnes tout à chaque fois parce que tu ne sais jamais si tu vas tirer à nouveau. Tu ne le fais jamais.”