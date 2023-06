Pinky Cole et Derrick Hayes se sont mariés : « C’est un conte de fées ! »

Un restaurateur végétalien et un magnat de la viande ressemblent à un couple étrange, mais pour Salope Végétalienne fondateur Pinky Cole et PDG de Big Dave’s Cheesesteaks Derrick Hayesc’est un match conjugal fait au paradis.

Le couple s’est marié le samedi 10 juin lors d’un somptueux mariage au St. Regis d’Atlanta, en Géorgie. C’était presque exactement trois ans après le début de leur romance éclair lorsqu’ils se sont rencontrés le 8 juin 2o20. Avance rapide de deux ans, et Hayes Mets une bague dessus en juin 2022 sous le nom d’Essence Fest. Après avoir trouvé son prince charmant, Cole a dit PERSONNES le grand jour était un « conte de fées ».

« C’est un conte de fées, un mariage de Cendrillon. L’autre jour, ma mère m’a vue dans ma robe pour la première fois, et je n’aurais jamais pensé que je me verrais dans une robe de mariée. C’est un rêve devenu réalité parce que je fais quelque chose que personne dans ma famille n’a jamais fait », a déclaré Cole. «Être le premier à avoir un mariage est un gros problème. Je brise les schémas générationnels et j’en crée un nouveau.

Chanteur de gospel Tasha Cobbs Léonard donner le ton avec louange et adoration avant que Cole ne descende l’allée pour une interprétation spéciale de « On dirait que nous l’avons fait ».

La mariée rayonnante scintillait dans un « chef-d’œuvre » fait sur mesure pour elle par Milano di Rouge. Il s’agissait de la première robe de mariée créée par la marque de style de vie haut de gamme, selon le fondateur Milan Harris.

Il a fallu quatre mois pour concevoir la robe sirène sans bretelles avec un décolleté en cœur plongeant. La construction comportait de la dentelle perlée d’Alençon superposée sur de la soie en maille perlée, six couches de tulle dans la jupe et des strass cousus à la main. Un train et un voile de style cathédrale ont complété le look de la mariée princesse.

Hayes rayonnait alors qu’il se pavanait vers l’autel dans un smoking mauve personnalisé Miguel Wilson.

« Devenir mari et femme signifie tout pour moi car je peux enfin me partager avec quelqu’un et devenir un syndicat. J’ai hâte d’y être car cela me permet d’élever mes enfants dans un environnement dans lequel je veux les voir. Je crois que tout le monde veut être heureux et je vois ce vrai bonheur entrer dans ma vie », a déclaré Hayes.

Le mariage et la réception de Pinky Cole et Derrick Hayes étaient une version luxueuse de Pretty In Pink

Il n’y avait pas que la mariée qui rougissait pour cette occasion spéciale. Des superbes fleurs au décor, il est normal que vous deviez penser rose pour Pinky. Les couleurs de la cérémonie étaient le mauve, le fard à joues, l’ivoire et l’or.

Bien sûr, les empires alimentaires des tourtereaux ont préparé la réception avec de la nourriture pour les amateurs de viande et les végétaliens. Pour le dessert, ils sont allés plus loin avec deux gâteaux. L’un était un gâteau ombré traditionnel à cinq niveaux avec des cristaux en cascade de K&J’s Elegant Pastries. Le St. Regis a également créé un gâteau végétalien au sirop de noix de coco et rhum Malibu avec ananas, mousse de fraise, compote de mangue et mousse de mangue.

La cérémonie de 300 personnes était une affaire de stars. Doug E. Frais, Jeezy & Jeannie MaiRichelieu Denis, Magazine Essence La présidente Caroline Wanga et Naturi Naughton ont assisté à la célébration.

En plus des filles de Hayes issues d’une relation précédente, Denver, 7 ans, et Dallas, 9 ans, le couple partage une fille de 1 an, D Ella, et Derrick Jr, 11 mois.

« Ce mariage est un rêve devenu réalité. Ce sera une journée d’amour pour tant de personnes », a déclaré Hayes.

Félicitations à l’heureux couple, Pinky Cole et Derrick Hayes !