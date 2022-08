Pink Venom de BLACKPINK devient la chanson la plus jouée par les artistes féminines à travers le monde

filles BLACKPINK Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé nous ont toujours impressionnés par leur talent. La nouvelle chanson du groupe de filles K-pop BLACKPINK, “Pink Venom”, sortie le 19 août, a dominé le classement mondial des 50 meilleurs de Spotify pendant 2 jours. YG Entertainment a déclaré lundi que “Pink Venom” avait atteint 6 710 743 millions de streams la veille.



Le premier jour de sa sortie, il a atteint 7 937 036 streams. artiste pop qui a dominé le classement pendant 2 jours consécutifs.”







Comme le graphique de diffusion en continu de Spotify se reflète dans le graphique principal Hot 100 du Billboard américain, une attention particulière est également accordée au classement Billboard de BLACKPINK. De plus, “Pink Venom” a dominé le palmarès “Top Song” d’iTunes dans 74 pays, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni. Il a également dominé le palmarès “Worldwide Song” pendant 2 jours consécutifs.

La troisième personne a commenté: “L’instrumental de ce mv est hors de ce monde même si nous n’avons pas vu tout le clip vidéo, même si ce n’était qu’un teaser conceptuel, j’ai l’impression que c’était un mv.” Le quatrième a commenté: “Je ne peux plus attendre, je suis tellement désespéré de regarder le mv et je sais que ce sera un autre chef-d’œuvre de BLACKPINK.” Un autre a dit: “J’aime mes filles !! Tu es le meilleur!! Merci pour l’inspiration et d’être dans ma vie ! BLACKPINK.

Un autre fan a mentionné: «Ce teaser est incroyable! Blackpink/blink forever, nous sommes si fiers de toi, comme toujours, nous t’aimons et te soutenons toujours.

Pour les non-informés, BLACKPINK est connu pour ses tubes comme How You Like That, Ddu-du Ddu-du, Kill This Love et bien d’autres chansons. Ils ont fait leurs débuts en août 2016 et leurs morceaux “Whistle” et “Boombayah” ont été des succès massifs et également sur le palmarès Billboard World Digital Song Sales.

Avant de collaborer avec Selena, BLACKPINK avait collaboré avec Dua Lip pour Kiss and Makeup sorti en 2018. Pendant ce temps, Rare de Selena Gomez est sorti en janvier 2020. Le premier single deluxe, Boyfriend est sorti en avril. (Avec les entrées de l’ANI)