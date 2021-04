Une super lune rose ÉTONNANTE a illuminé le ciel nocturne – et des photographes du monde entier ont capturé des images saisissantes du phénomène.

La lune de ce soir semble plus grande et plus brillante que d’habitude car elle est plus proche de la Terre.

Une énorme super lune – photographiée depuis Sydney, en Australie – s’est levée dans le ciel ce soir Crédits: Getty

La lune, vue au-dessus de Stonehenge à Salisbury, est connue sous le nom de « lune rose » Crédit: Nick Bull / pictureexclusive.com

Et bien que les New-Yorkais chanceux aient pu voir ses teintes roses, le nom n’est en fait pas lié à la couleur Crédits: Rex

C’est la première de deux supermoons en 2021.

La pleine lune d’avril est traditionnellement connue sous le nom de lune rose.

Plutôt que de faire référence à la couleur, c’est parce que l’apparence de la lune coïncide avec la floraison d’un type de mousse rose, Phlox Subulata, dans certaines régions de l’hémisphère nord.

D’autres noms pour cette lune incluent la lune d’herbe germée et la lune d’oeuf.

Le titre de «supermoon» est accordé aux pleines et nouvelles lunes qui passent la Terre au point le plus proche de leur orbite.

La lune, vue de Tokyo, coïncide avec la floraison d’un type de mousse rose Crédit: AFP

Les observateurs du ciel ont escaladé Glastonbury Tor pour obtenir les meilleures vues ce soir Crédit: Alamy

La lune, vue de l’Est de Londres, est l’une des deux super-lunes en 2021 Crédits: Jamie Lorriman

En avril et mai, ce point le plus proche sera à moins de 224 000 miles.

Gordon Johnston de la Nasa a déclaré: «Le terme ‘supermoon’ a été inventé par l’astrologue Richard Nolle en 1979.

« Il se réfère à une nouvelle ou à une pleine lune qui se produit lorsque la lune est à moins de 90% du périgée, son approche la plus proche de la Terre.

«Ces deux pleines lunes sont pratiquement liées, avec la pleine lune du 26 mai 2021, légèrement plus proche de la Terre que la pleine lune [in April], mais seulement sur environ 157 km, soit environ 0,04% de la distance entre la Terre et la Lune au périgée. »

La super lune culminera à 4 h 31 le 27 avril, mais apparaîtra pleine dans le ciel aux observateurs occasionnels de chaque jour de chaque côté.

Les prévisionnistes du Met Office ont prédit des conditions idéales pour ceux qui souhaitent voir la lune au maximum.

Les conditions d’observation du phénomène – photographiées depuis Beachy Head dans l’East Sussex – sont idéales Crédits: Christopher Ison

Cependant, si vous n’êtes pas aussi chanceux avec votre point de vue que ces personnes vivant à Beachy Head, la lune apparaîtra à nouveau pleine demain Crédits: Christopher Ison

Le spectacle époustouflant a illuminé le ciel de Francfort, en Allemagne Crédit: AP

Il a fait un spectacle étonnant alors qu’il s’élevait au-dessus de la mosquée Camlica à Istanbul, Turquie Crédit: Reuters

Le ciel devrait rester dégagé pendant une grande partie de cette nuit, ont-ils dit, bien qu’il y ait « de la pluie persistante pour le nord de l’Écosse ».

John Maclean, un expert en astronomie qui dirige l’Observatoire d’Exeter, a déclaré à DevonLive: « Ne vous attendez pas à voir une lune particulièrement » énorme « .

« En moyenne, une super lune est environ 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu’une pleine lune normale, et bien que cela ne fasse pas beaucoup de différence, la lune paraîtra plus grande lorsqu’elle se lèvera à l’horizon. »

La pleine lune du mois dernier, le 28 mars, a été appelée la « lune de ver » – et elle est surnommée « le vrai signe du printemps ».

C’est parce que les vers de terre émergent dans le sol à cette période de l’année.

Le spectacle est également connu sous le nom de Sugar Moon, Sap Moon et Crow Moon.

La lune ne produit pas de lumière visible par elle-même – donc quand nous pouvons la voir, c’est grâce à la lumière d’autres objets, comme le soleil, qui la frappe en premier.

Il y a 12 pleines lunes à repérer en 2021, chacune avec son propre nom unique.

Parmi ceux-ci, les photographes voudront ensuite sortir le 26 mai, lorsque la lune apparaîtra beaucoup plus grande que d’habitude.

Les 12 pleines lunes de 2021 – et quand les voir Les phases de lune les plus intéressantes – et quand les voir UNE lune bleue fait référence à l’occasion où une pleine lune apparaît pour la deuxième fois dans le même mois. C’est très rare. le lune de récolte apparaît à l’époque de l’équinoxe d’automne, lorsque les agriculteurs ont tendance à faire leur récolte principale. UNE super lune apparaît quand il est à son point le plus proche de la Terre, et est donc à son plus brillant. UNE Lune de sang se produit pendant une éclipse lunaire totale. Chaque mois de l’année a son propre phénomène de pleine lune. Janvier: Wolf Moon

Février: Snow Moon

Mars: Lune de ver

Avril: Lune rose

Mai: Lune fleurie

Juin: Strawberry Moon

Juillet: Buck Moon

Août: Lune d’esturgeon

Septembre: Pleine lune de maïs

Octobre: ​​lune du chasseur

Novembre: Beaver Moon

Décembre: lune froide