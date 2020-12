La pop star Pink a révélé qu’elle avait été hospitalisée après s’être fracturée la cheville en courant dans les escaliers.

La chanteuse, 41 ans, est allée sur son Instagram samedi pour partager un selfie depuis son lit d’hôpital après s’être cassé la cheville.

La mère de deux enfants a révélé comment elle avait réussi à se blesser alors qu’elle terminait l’année avec une autre maladie.

Pink, de son vrai nom Alecia Moore, a déjà souffert d’une infection à staphylocoque, s’est ouvert le pouce et a combattu le coronavirus cette année.

Elle a écrit aux fans à côté d’une photo d’elle avec son pouce vers le haut: «Comme si survivre au covid ne suffisait pas pour ce sandwich à la merde d’un an!









«Eh bien, j’ai obtenu mes points de suture en séchant ce verre à vin, ça s’est bien passé.

«Puis je me suis remis de ma toute première infection staphylococcique sans raison (appel à l’aide?) (Le genou droit était solitaire?) Alors j’ai pensé que je me fracturerais la cheville!

En plaisantant sur sa série de malchance, Pink a poursuivi: «Plus tard ce soir, je vais grimper dans un poulet cru et voir si je ne peux pas voir à quoi ressemble la salmonelle! 2020 est le cadeau qui continue de donner… »

La star à trois reprises aux Grammy Awards a expliqué comment elle avait réussi à tomber sur sa blessure la plus récente, en disant à ses fans: «En fait, je descendais les escaliers pour essayer de voir l’étoile de Noël! Ha!









«Il s’avère que ce n’est que le 21. Bonnes vacances à tous! Qui veut un Negroni!

Plus tôt cette année, le hitmaker Family Portrait a révélé son expérience «terrifiante» après qu’elle et son fils de trois ans, Jameson, aient contracté un coronavirus.

Ils ont contracté le virus tueur début avril.

Admettant qu’elle et son fils sont enfin complètement remis de leur maladie, Pink l’a décrite comme la période la plus difficile de sa vie.







(Image: BACKGRID)



La chanteuse a parlé d’elle et de la bataille « physiquement et émotionnellement difficile » de Jameson contre la maladie mortelle dans un essai stimulant et révélateur.

Le hitmaker Just Like A Pill a choqué les fans lorsqu’elle a révélé qu’elle et son fils avaient été testés positifs pour le coronavirus après avoir montré des symptômes.

Pink attendit que Jameson et elle-même se rétablissent et soient en pleine santé avant d’annoncer la bataille qu’ils avaient menée ensemble.

Peu de temps après avoir partagé la terrifiante nouvelle, la chanteuse – qui est également mère de fille Willow, huit ans – s’est rendue sur Instagram pour promettre un million de dollars à des organisations caritatives de secours aux coronavirus.