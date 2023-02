Pink révèle qu’elle a pris 36 livres. De manger du pain au levain – Hollywood Life

Voir la galerie





Rose, 43 ans, a parlé de la prise de poids pendant la pandémie de COVID-19 et l’a imputée au pain au levain et à la chirurgie, dans une nouvelle interview. La chanteuse a révélé qu’elle avait pris 36 livres. pendant la pause qu’elle a prise en 2020, mais elle a maintenant réussi à tout perdre et à redevenir ce qu’elle était avant. Elle a également expliqué que même si les pauses peuvent être “bonnes” pour sa “voix”, elles ne sont pas nécessairement bonnes pour son “corps”.

« Avoir des pauses est bon pour ma voix. Pas si bon pour le corps », a déclaré Pink Variété. “Surtout pendant COVID – j’ai pris 36 livres. Tout ce que j’ai fait, c’est faire du levain et ensuite manger le levain. Et puis j’ai eu non seulement la chirurgie de la hanche, mais le remplacement d’un double disque dans mon cou.

Malgré ses difficultés physiques passées, la crooner “Glitter in the Air” est prête à repartir en tournée plus tard ce mois-ci et à promouvoir son nouvel album Chute de confiance. « Maintenant, je suis la femme bionique. J’ai perdu ces 36 livres et je suis plus forte que jamais dans ma vie », a-t-elle expliqué. « Et je suis prêt à y aller, et je suis prêt à foutre le camp d’ici. Je suis resté trop longtemps à la maison.

En plus de ses propres problèmes de santé, Pink a dû faire face à certains de ses maris Carey Hart‘s luttes. Le motard professionnel s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il souffrait d’une infection juste avant les vacances. “Eh bien, ça craint 👎. J’ai découvert quelques jours avant Noël que j’avais une infection dans un vieux matériel dans mon corps », a-t-il écrit dans le post de décembre. “Après avoir stressé mon cerveau pendant les vacances, j’ai fait installer ce cathéter tunnelisé dans ma poitrine. Maintenant, pendant les 41 prochains jours, je dois injecter des antibiotiques pour assommer cette ventouse.

Carey a également dû subir une intervention chirurgicale au cou quelques semaines auparavant. Il a partagé des photos de lui souriant alors qu’il était dans un lit d’hôpital avant et après l’opération. « L’opération s’est très bien passée !!!!! J’ai déjà été levé et levé 3 fois dans le centre de chirurgie. J’ai fini par fusionner les vertèbres parce que l’articulation était un peu martelée », a-t-il écrit.

