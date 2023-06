Pink porte un maillot de bain tout en prenant un bain de glace avant le spectacle: regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Rose, 43 ans, a partagé une vidéo Instagram qui a montré à ses fans comment elle s’était préparée pour son premier de deux spectacles au British Summertime Festival samedi, et cela impliquait un bain de glace ! La chanteuse portait un maillot de bain une pièce rose métallisé qui portait les mots « Vicious Bitches » en texte blanc sur le devant, dans le clip, alors qu’elle marchait sur le bain extérieur complet et s’y engouffrait courageusement. « L’homme qui a froid. Oh mon dieu, ça fait tellement mal », a-t-elle déclaré après être entrée dans l’eau froide.

Elle a également écrit une légende à côté du message qui montrait son enthousiasme pour sa performance, qui se déroulait à Hyde Park à Londres. “HYDE PARK NUIT UNE SUR DEUX !!!! Gettin tout avant d’aller le chercher !!!! À VOIR BIENTÔT CUTIE PATOOTIES », lit-on dans la légende. Une fois le message publié, ses fans ont partagé leurs réflexions dans la section des commentaires.

« Je ne sais pas comment tu fais ! Vous êtes une super femme ! ❤️ », a écrit un fan, tandis qu’un autre a écrit : « Vous, madame… êtes une légende. Merci pour une soirée épique. Vous êtes incroyablement inspirant. Un troisième a partagé, « Le physique » avec un emoji aux yeux de cœur, et bien d’autres, qui ont ensuite assisté à son émission, l’ont qualifié d ‘ »incroyable ».

La vidéo du bain de glace de Pink survient après qu’elle a partagé une jolie vidéo en noir et blanc d’elle et de sa famille arrivant à Paris, en France. « NOUS ALLONS DUR. 3 MILLIONS DE VOUS PLUS NOUS. C’EST OÙ NOUS BRILLONS 💫🌏💫🪐🌝💫 », a-t-elle légendé le message.

Lorsque Pink ne partage pas des moments de sa carrière, elle partage des instantanés et des vidéos de sa vie personnelle. Le crooner « Try » a célébré la fête des pères plus tôt ce mois-ci en créant un post en l’honneur de son mari, Carey Hartqui est aussi le père de leurs enfants, saule12, et Jameson, 6. « Bonne fête des pères @hartluck. Ces enfants ont tellement de chance d’avoir un papa qui les aime, les voit et fait tout son possible pour qu’ils se sentent importants. Pêche, camping, patinage, câlins, œufs brouillés et manucure. Vous êtes partant pour tout cela. ♥️❤️♥️ », a-t-elle gentiment écrit à côté de photos du fier papa et de ses deux enfants.

