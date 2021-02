Rose a eu une aide majeure pour marquer ses débuts sur TikTok.

La pop star a publié sa vidéo inaugurale sur la plateforme le lundi 8 février en partageant des images de sa fille de 9 ans. saule ceint une chanson intitulée « Cover Me in Sunshine. »

Le clip de Pink a commencé avec Willow discutant apparemment avec sa mère de ce qu’il fallait jouer. « Ou je pourrais simplement chanter » Cover Me in Sunshine « », a déclaré la fille.

Willow a expliqué clairement que le talent vocal est présent dans cette famille alors qu’elle chantait de manière impressionnante: «Couvre-moi de soleil / Douche-moi dans les bons moments / Dis-moi que le monde tourne, depuis le début et que tout ira bien / Juste couvrez-moi de soleil. «

Elle a terminé sa chanson avec un adorable combo clap-and-snap et a modestement dit, « OK ». Pink, qui partage Willow et son fils de 4 ans Jameson avec mari Carey Hart, était plutôt la maman fière alors qu’elle appréciait un rire chaleureux et répéta, « OK! »