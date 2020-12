L’année 2020 n’est pas finie avec Rose encore.

Dans un 18 décembre Instagram post, la chanteuse de « Just Give Me a Reason » a partagé une photo d’elle-même à l’hôpital, portant un masque et levant le pouce vers la caméra. Elle a expliqué la raison de sa visite dans la légende hilarante.

« Comme si survivre au covid ne suffisait pas pour ce sandwich à la merde d’un an! Eh bien, j’ai eu mes points de suture après avoir séché ce verre de vin, ça s’est bien passé. Puis je me suis remis de ma toute première infection staphylococcique sans raison ?) (le genou droit était solitaire?) alors j’ai pensé me fracturer la cheville », a écrit le lauréat d’un Grammy, qui s’est remis du coronavirus plus tôt cette année. «Plus tard ce soir, je vais grimper dans un poulet cru et voir si je ne peux pas voir à quoi ressemble la salmonelle! 2020 est le cadeau qui continue de donner.

Pink a expliqué qu’elle s’était blessée à la cheville en descendant les escaliers pour voir « l’étoile de Noël ». Jupiter et Saturne devraient apparaître plus proches dans le ciel qu’ils ne l’ont été en 400 ans, conduisant à l’apparition d’une lumière très brillante dans le ciel. Malheureusement, comme Pink l’a souligné dans la légende, l’événement céleste ne se produira pas avant le 21. Oups!