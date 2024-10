Pink Floyd vend son catalogue et ses droits de nom/ressemblance à Sony

Pink Floyd a vendu l’intégralité de son catalogue, ainsi que son nom et son image, à Sony pour la somme modique de 400 millions de dollars, le Temps Financier rapports. Le label possède désormais les masters enregistrés de chaque album de Pink Floyd, et détient également les droits sur les produits sous licence ainsi que sur les spin-offs comme les films et les séries télévisées.

Avec cette vente, la débâcle de plusieurs années entre Roger Waters et David Gilmour à propos de leur accord longtemps retardé Animaux le remaster a également, en théorie, pris fin. Selon Waters, le différend provenait des notes de pochette écrites par Mark Blake, que Gilmour voulait retirer du paquet parce qu’elles révélaient des aspects de la création de l’album que Gilmour préférait garder secrets.

Pink Floyd n’est que le dernier groupe à vendre ses catalogues à des prix incroyablement élevés ; ces dernières années, Bob Dylan et Bruce Springsteen ont également vendu leurs catalogues à Sony. Des artistes encore plus contemporains s’y mettent également, Tame Impala et Justin Timberlake ayant vendu leurs maîtres. La vente la plus chère jusqu’à présent est celle de Queen’s, qui a vendu l’intégralité de son catalogue, de son nom et de son image plus tôt cette année pour environ 1,27 milliard de dollars.