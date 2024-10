Pink Floyd vend son catalogue de musique enregistrée pour 400 millions de dollars

Le groupe de rock britannique Pink Floyd aurait vendu son catalogue de musique enregistrée, ainsi que les droits de son nom et de son image, à Sony Music pour 400 millions de dollars.

Des sources ont déclaré à Variety que le groupe de rock légendaire était parvenu à un accord après des décennies de combats entre les membres du groupe. Selon le média, cet accord ne comprend que les droits de musique enregistrée, pas l’écriture de chansons.

Le catalogue musical de Pink Floyd est l’un des plus précieux de la musique contemporaine avec des albums tels que « Dark Side of the Moon », « The Wall », « Wish You Were Here », « Animals », « Meddle », « Piper at the Gates ». de l’aube » et « Plus ».

Selon le média, Sony a dépensé plus d’un milliard de dollars en catalogues musicaux, de Bob Dylan à Bruce Springsteen.

LES MEMBRES DE PINK FLOYD SE RÉUNISSENT POUR ENREGISTRER UNE CHANSON POUR L’UKRAINE

Pink Floyd n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de FOX Business.

Le catalogue musical de Pink Floyd serait en activité depuis des années. Variety a rapporté que le groupe avait failli conclure un accord en 2022 pour 500 millions de dollars, mais des luttes intestines entre les membres du groupe ont tué l’accord.

Plus précisément, les commentaires de Roger Waters contre Israël et l’Ukraine et le fait d’être en faveur de la Russie a rendu difficile la conclusion de l’accord, selon Variety.

En 2022, Pink Floyd sortait son premier nouvelle musique en près de trois décennies pour récolter des fonds pour le peuple ukrainien. « Hey Hey Rise Up » présente les membres de Pink Floyd David Gilmour et Nick Mason, avec le chant du chanteur ukrainien Andriy Khlyvnyuk du groupe BoomBox.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR FOX BUSINESS

Pink Floyd était fondée à Londres au milieu des années 1960 et a contribué à forger la scène psychédélique britannique avant de sortir des albums influents des années 1970 tels que « The Dark Side of the Moon », « Wish You Were Here » et « The Wall ».

Waters, un membre original, a quitté le groupe en 1985, et les autres membres de Pink Floyd ont enregistré ensemble pour la dernière fois en 1994 pour l’album « The Division Bell ».

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI