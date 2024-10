Pink Floyd conclut un accord avec Sony pour vendre son catalogue musical pour 400 millions de dollars – rapport | Pink Floyd

Pink Floyd aurait conclu un accord avec Sony pour vendre son catalogue musical, ainsi que son nom et son image, pour environ 400 millions de dollars.

Le groupe de rock britannique a accepté de vendre les droits sur son catalogue de musique enregistrée, son nom et son image, mais pas les droits sur ses compositions, selon le Temps Financierqui a annoncé pour la première fois la nouvelle de l’accord mardi, citant deux personnes proches du dossier.

L’accord, décrit par Variété mercredi comme « l’un des plus importants parmi tant d’autres de ces dernières années », intervient après des années de querelles et luttes intestines entre les membres survivants du groupe sur les détails de la vente, ainsi que sur les commentaires controversés du co-fondateur et bassiste du groupe, Roger Waters, qui a également aurait compliqué le processus de transaction.

Mois dernier, Variété a rapporté que Pink Floyd et Sony travaillaient sur un accord.

Mercredi matin, Sony n’avait pas publié de déclaration ni répondu à un commentaire sur l’accord annoncé, selon le Temps Financier. David Gilmour, le guitariste du groupe, n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire et Waters n’a pas pu être joint.

En 2022, Variété a rapporté que Pink Floyd cherchait à vendre sa musique enregistrée et d’autres actifs pour un montant pouvant atteindre 500 millions de dollars. Des sources ont déclaré au média que certains acheteurs potentiels avaient été rebutés après une interview avec Waters en 2022. Pierre roulantedans lequel il a tenu des propos controversés sur Israël, l’Ukraine, la Russie et les États-Unis.

Parmi ses déclarations, Waters a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 n’était « pas sans provocation ». La Russie a invité Waters à s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU début 2023, où il a réitéré ses affirmations.

Quatre sources ont affirmé en mars 2023 Variété que la vente des droits par catalogue de 500 millions de dollars du groupe était « fondamentalement morte » en raison de conflits entre les membres survivants du groupe. Mais des sources proches du groupe à l’époque ont nié cette affirmation.

Plus tard cette année-là, Waters a fait l’objet d’une enquête de la police berlinoise au sujet d’un uniforme de style nazi qu’il portait lors d’un concert là-bas. La même année, il remporte une bataille juridique lui permettant de donner un concert à Francfort, en Allemagne, après que la ville ait tenté d’annuler l’événement sur fond d’accusations d’antisémitisme.

La ville a qualifié Waters de « l’un des antisémites les plus connus au monde » et se serait opposée à son concert en partie à cause du fait qu’une tournée précédente avait présenté un ballon en forme de cochon représentant l’étoile de David et divers logos d’entreprise, dans le cadre du spectacle sur scène.

ignorer la promotion de la newsletter passée Recevez des actualités musicales, des critiques audacieuses et des extras inattendus. Chaque genre, chaque époque, chaque semaine Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Waters a toujours nié les accusations d’antisémitisme.

Début 2024, il a été rapporté que Waters avait été exclu en tant qu’artiste solo par la société de droits musicaux BMG, qui a signé un accord avec le musicien en 2016, en raison de ses commentaires sur Israël, l’Ukraine et les États-Unis.

Le catalogue de musique enregistrée de Pink Floyd est l’un des plus précieux de la musique contemporaine, selon Variety. Les albums les plus célèbres du groupe incluent The Wall, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals et plus encore.

Au cours des dernières années, d’autres artistes de premier plan, dont Bruce Springsteen, Bob Dylan, Justin Timberlake, Shakira, les Red Hot Chilli Peppers et d’autres, ont vendu leurs catalogues musicaux à différents labels musicaux. Plus tôt cette année, il a été rapporté que Sony était en pourparlers pour acheter le catalogue Queen’s.