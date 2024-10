Pink Floyd accepte de vendre ses droits musicaux à Sony pour un montant de 400 millions de dollars

Pink Floyd a conclu un accord pour vendre les droits de son catalogue de musique enregistrée.

Selon Le Financial Timesqui a annoncé la nouvelle, l’accord avec Sony s’élève à 400 millions de dollars et comprend la musique enregistrée de Pink Floyd, le nom du groupe et la « ressemblance » des artistes, ce qui signifie que le label aura les droits sur les produits dérivés et les spin-offs.

Le FT souligne : « Les chansons ont deux ensembles de droits d’auteur : un pour l’écriture et un pour l’enregistrement, ou la copie originale. Pink Floyd a accepté de vendre ses droits d’enregistrement, mais pas l’écriture, ont déclaré des sources proches du dossier. »

Plus tôt ce mois-ci, David Gilmour a déclaré que ce serait un de ses « rêves » de vendre le catalogue du groupe.

Interrogé lors d’un récent entretien avec Pierre roulante Si Pink Floyd était toujours intéressé à vendre ses droits musicaux enregistrés, le chanteur/guitariste a répondu : « Est-ce quelque chose qui est toujours en discussion, ouais ».

« Mon rêve est de me débarrasser de la prise de décision et des arguments qui en découlent… Cela ne m’intéresse pas d’un point de vue financier. Cela ne m’intéresse qu’après être sorti du bain de boue que cela dure depuis un bon moment.

Sony et Gilmour ont refusé de commenter l’accord lorsqu’ils ont été contactés par Le Temps Financier.

En août 2022, Le Financial Times a rapporté qu’un certain nombre d’acheteurs, dont le groupe de capital-investissement Blackstone et les éditeurs de musique Sony, Warner, BMG et Primary Wave, étaient en négociations pour acheter les droits d’auteur de Pink Floyd, et qu’un accord était attendu d’ici quelques semaines.

Cependant, il a été rapporté plus tard que la détérioration des relations entre les membres du groupe avait « rendu impossible » la négociation, une source déclarant au journal que le groupe « n’avait jamais besoin d’excuse pour être en désaccord ».