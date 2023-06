Pink et sa fille Willow se produisent lors de la tournée estivale 2023 : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Rose43 ans, a été rejointe par une invitée spéciale et talentueuse pour lancer sa tournée Summer Carnival 2023 le mercredi 7 juin. La fille du lauréat du Grammy Award saule, 12 ans, est monté sur scène au stade de l’Université de Bolton en Angleterre et le duo a interprété ensemble leur chanson de 2021 « Cover Me In Sunshine ». La belle performance a été partagé sur les réseaux sociaux par beaucoup, y compris le mari de Pink Carey Hart, 47 ans, qui n’était pas au concert. Dans la vidéo de Carey, la caméra s’est tournée vers tous les fans du public qui regardaient avec admiration Willow chanter dans le micro sur scène. Après la représentation, Willow a salué la foule et a reçu un gros câlin et un baiser de sa fière maman.

Carey, qui partage également son fils Jameson Lune, 6 ans, avec Pink, qu’il a épousée en 2006, a loué la performance de Willow dans sa légende Instagram. « Tellement fier de Willz de monter sur scène avec maman @pink !!!!! » a écrit le motard pro. « Ce doit être un moment surréaliste pour maman d’avoir avec sa petite fille sur scène. On dirait que le 1er spectacle de la tournée a donné un coup de pied ** !!!!!” il ajouta. « J’ai hâte de rattraper la fin de ce mois et de voir par moi-même. L’été est le moment de moudre.

Dans la section des commentaires, les fans de Pink ont ​​applaudi Willow pour avoir chanté sur scène à côté de sa mère. « J’y étais et c’était génial. Mama Pink était émotive », a déclaré un fan. Un autre a écrit: « Wow, tellement génial. » Un troisième fan a déclaré que Willow était « magique » dans sa performance avec Pink. Pink est en tournée estivale jusqu’en mars 2024. Elle a des spectacles à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

La fille de Pink a suivi les traces de sa mère en tant que chanteuse. Avant que Willow ne figure sur « Cover Me In Sunshine » en 2021, Pink a montré les capacités de chant de sa fille avec de jolies vidéos sur TikTok. Le duo mère-fille s’est également associé en 2020 pour La chanson des fêtes de Disney où ils ont interprété un duo du classique « The Christmas Song ». Willow a même adopté le talent d’interprète de Pink, comme lorsqu’elle a rejoint Pink sur scène aux Billboard Music Awards 2021 pour une routine aérienne impressionnante, qui est l’un des mouvements emblématiques de l’icône de la pop lors de ses concerts.

Pink et Willow ne sont pas le seul couple mère-fille célèbre à se produire en tournée en ce moment. Beyoncé a été rejointe par son fils de 11 ans Blue Ivy Carter pour plusieurs émissions sur elle Renaissance Tour du monde. Bey et Blue portaient même des tenues assorties pour leurs spectacles à Paris et à Londres.

