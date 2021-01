Pink appelle le mariage de Carey Hart à un «tour sauvage» dans son anniversaire

Ça doit être le vrai amour pour Rose et mari Carey Hart. Le couple vient de fêter ses 15 ans et le chanteur a honoré l’occasion avec un bonbon Instagram post qui a reconnu leur romance parfois rocheuse.

« 15 ans. Fier de nous bébé », a écrit Pink, à côté d’une série de photos d’elle et Carey qui ont l’air douillettes. « Tu vois, parfois être têtu paie. Quelle course folle ça a été, une fois que nous avons appris à rester dans notre ligne de course. Au moins les 15 prochains mois hahahAh. Je t’aime et j’aime notre famille. »

Pink et Carey, un pilote de moto, se sont mariés en 2006 après s’être rencontrés aux Summer X Games en 2001. Le couple partage sa fille saule, 9 ans et fils Jameson, 4.

En 2008, le couple s’est séparé, deux ans seulement après leur mariage au Costa Rica. «La chose la plus importante à savoir pour vous tous, c’est que Carey et moi nous aimons tellement. Cette rupture n’est pas une question de triche, de colère ou de bagarre», écrivait Pink sur son site Web à l’époque. « Je sais que cela ressemble à des taureaux clichés – t, mais nous sommes les meilleurs amis, et nous continuerons de l’être. »

La même année, Pink a sorti la chanson « So What », avec des paroles qui incluaient « Je suppose que je viens de perdre mon mari, je ne sais pas où il est allé / Alors je vais boire mon argent, je ne vais pas payer son loyer. » Carey est apparu dans le clip vidéo et peu de temps après, les deux se sont réunis.

En octobre 2020, Pink a expliqué à quel point son mariage valait la peine de se battre Facebook.