Pink annule ses concerts à Sioux Falls, Lincoln, Des Moines et Milwaukee

Pink annule ses quatre prochains concerts du Summer Carnival Tour, selon ses réseaux sociaux.

L’actualité du chanteur de « Trustfall » a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux dans un post samedicitant « des raisons indépendantes de ma volonté ».

« Pour des raisons indépendantes de ma volonté, nous devons reporter nos quatre prochains spectacles à Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee et Des Moines », a-t-elle déclaré. « Je suis très déçu de partager cette nouvelle, mais nous travaillons à reprogrammer chacun de ces spectacles dès que possible. Vos billets seront toujours valables. » Elle a ajouté que « plus d’informations » seraient bientôt disponibles.

Pink, connue pour ses acrobaties de haut vol et ses pitreries à couper le souffle lors de sa tournée, a remercié ses fans pour « votre compréhension », ajoutant qu’elle « avait hâte de vous voir très, très bientôt » et a ajouté sa note « vous envoyant de l’amour ». et santé à vous tous. »

USA TODAY a contacté les représentants Live Nation et Pink pour commentaires.

Pink devait se produire à la Pinnacle Bank Arena à Lincoln, Nebraska dimanche, suivi d’un spectacle à Sioux Falls, Dakota du Sud lundi. Ensuite, l’interprète de « Raise Your Glass » avait un concert prévu le 23 octobre et une autre étape de la tournée prévue le lendemain à Des Moines, le 24 octobre. Elle a une étape de la tournée à Austin prévue pour le 3 novembre.

Pink a également annulé ses spectacles en juillet

Rose auparavant annulé un spectacle à Berne, en Suisse, en juillet en raison d’un problème de santé non précisé, mais la superstar du pop-rock est revenue sur scène à Copenhague, au Danemark, quelques jours plus tard avec une annonce colorée.

« Je suis de retour à COPENHAGUE et nous allons secouer nos JUICY BOOTIES ensemble ce soir !!!!!!! » le chanteur a sous-titré le message. Plus tôt cette semaine, le chanteur de « Trustfall » est allé sur Instagram pour s’excuser auprès des fans pour avoir annulé le spectacle.

« Je suis vraiment désolée d’avoir dû annuler mon spectacle à Berne ce mercredi », a-t-elle écrit dans un communiqué. Légende Instagram. « Je fais tout ce que je peux pour m’assurer de pouvoir jouer pour vous tous les soirs, mais après avoir consulté mon médecin et exploré toutes les options disponibles, on m’a informé que je ne pouvais pas continuer le spectacle demain. »

