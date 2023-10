Pink a annulé d’autres dates de tournée jeudi après avoir reçu un diagnostic d’infection respiratoire.

L’interprète de « Raise Your Glass » s’est excusée auprès de ses fans d’avoir dû reporter les concerts à Vancouver dans un long post partagé sur Instagram.

« Je suis profondément désolé de vous annoncer que j’ai une infection respiratoire et mon médecin m’a informé que je ne pourrais pas me produire aux spectacles de Vancouver vendredi et samedi », a écrit Pink en ligne.

LA CHANTEUSE PINK ANNULE PLUSIEURS SPECTACLES EN RAISON DE « PROBLEMES MÉDICAUX FAMILIAUX »

« Live Nation travaille sur de nouvelles dates pour reprogrammer les spectacles.

STEVEN TYLER D’AEROSMITH, DERNIER CHANTEUR CÉLÈBRE FACE À DES PROBLÈMES DE VOIX POTENTIELLEMENT METTRE FIN À SA CARRIÈRE

« J’ai très hâte de me produire à Vancouver et de présenter un spectacle incroyable pour tout le monde. En attendant, je souhaite à tous une bonne santé et j’envoie beaucoup d’amour. »

Fox News Digital a contacté les représentants de Pink pour commentaires.

Il y a trois jours, l’interprète de « Don’t Let Me Get Me » a reporté deux concerts à Washington en raison de « problèmes médicaux familiaux ». On ne sait pas si les spectacles annulés étaient liés à son infection respiratoire.

« Je suis vraiment désolée d’informer les détenteurs de billets Tacoma que les deux spectacles du 17 octobre et du 18 octobre (demain et mercredi) seront reportés », a-t-elle écrit en ligne.

« Live Nation travaille sur des dates futures pour reporter. Les problèmes médicaux familiaux nécessitent notre attention immédiate. J’adresse à tous mes plus sincères excuses pour tout inconvénient que cela a causé. Je n’envoie à tous que de l’amour et de la santé. »

Pink a donné le coup d’envoi de la tournée Summer Carnival le 7 juin en Angleterre pour promouvoir son neuvième album studio, « Trustfall ».

La tournée mondiale comprend trois étapes avec un total de 65 spectacles et se termine en mars 2024 en Australie.

Elle avait déjà reporté un arrêt à Arlington, au Texas, en raison d’une infection des sinus.

Au milieu du Carnaval d’été, elle a lancé la tournée « Trustfall » avec des arrêts concentrés dans des lieux nord-américains.