Pingree affronte deux challengers dans la course du 1er district du Maine

13 octobre — Les problèmes de table de cuisine sont au premier plan dans la course au premier district du Congrès du Maine alors que la candidate démocrate sortante Chellie Pingree et son challenger républicain Ronald Russell parlent aux électeurs de la pénurie de logements, des prix des produits alimentaires et d’autres problèmes économiques.

« Nous devons nous assurer que le logement est une priorité à Washington. Communauté par communauté, cela est vital pour nos villes et vital pour notre État », a déclaré Pingree lors d’un récent discours à Westbrook.

« J’ai vu le pays se dégrader, y compris toute cette inflation, alors j’ai décidé de faire quelque chose », a déclaré Russell, qui a fait du porte-à-porte à Biddeford ce mois-ci.

Pingree vit à North Haven et est un ancien agriculteur, propriétaire d’une petite entreprise, législateur de l’État et leader du groupe national de défense des citoyens Common Cause. L’homme de 69 ans brigue son neuvième mandat à la Chambre des représentants.

Russell, qui a également 69 ans, a pris sa retraite de l’armée américaine après 30 ans de service et était un Ranger de l’armée aéroportée et un béret vert. Il a grandi à Fort Fairfield et est retourné dans son État d’origine en 2021, en partie pour se présenter aux élections, et vit maintenant à Kennebunkport.

Le candidat non inscrit Ethan Alcorn est également en lice, qui affirme qu’il se présente en partie parce qu’aucun des deux partis ne propose de solutions à des problèmes de longue date, comme la dette du gouvernement fédéral.

Pingree, en tant que démocrate dans une circonscription où les électeurs démocrates sont plus nombreux que les républicains, est un grand favori pour être réélu pour un neuvième mandat au Congrès. Pingree a battu le républicain Ed Thelander 63 % à 37 % aux élections de 2022.

Pingree est récemment apparue à l’inauguration des Stroudwater Apartments à Westbrook, où elle a expliqué que la construction de davantage de logements est la clé pour atténuer la pénurie de logements et, en fin de compte, réduire les coûts d’hypothèque et de location.

« La bonne nouvelle est que tout le monde veut vivre dans le Maine », a déclaré Pingree devant une foule d’environ 100 personnes lors de l’événement de Westbrook. Mais elle a ajouté que sans une offre de logements suffisante, il sera difficile non seulement pour les gens de se permettre de vivre dans le Maine, mais aussi pour les employeurs de pouvoir embaucher les travailleurs dont ils ont besoin.

Le Maine aura besoin de 84 000 nouveaux logements d’ici 2030, selon un rapport de l’État, pour répondre à la demande de logements existante et projetée. Bien que les appartements Stroudwater – avec 55 unités au total – représentent un montant modeste, Pingree a déclaré que le projet est représentatif de l’effort global visant à fournir des incitations pour encourager les promoteurs à construire davantage de logements.

Pingree est un vote fiable pour les causes démocrates au Congrès. Elle a contribué à obtenir des financements pour des causes environnementales, des agriculteurs biologiques, des énergies alternatives et pour les agriculteurs dont les terres sont contaminées à jamais par des produits chimiques. Elle a obtenu une désignation fédérale « sauvage et pittoresque » pour environ 31 milles de la rivière York, ce qui contribue à protéger le bassin versant.

Pingree a déclaré que la côte du Maine est menacée par des tempêtes plus fréquentes et plus dévastatrices provoquées par le changement climatique et qu’il est temps de se préparer en investissant dans l’énergie propre et en procédant aux améliorations nécessaires des infrastructures, telles que l’amélioration des systèmes d’eau et d’égouts.

« Nous sommes extrêmement vulnérables à ce genre de tempêtes », a déclaré Pingree. « Cet hiver, nous avons eu deux tempêtes qui ont frappé en une semaine, ce que nous n’aurions jamais imaginé avoir. »

Russell s’est déclaré favorable à une stratégie énergétique globale, englobant les énergies alternatives tout en garantissant que l’industrie des combustibles fossiles puisse continuer à forer, alors que le monde passe à une énergie plus propre.

Il a déclaré que cette stratégie contribuerait à maintenir les prix de l’énergie à un niveau bas.

Alors que Russell faisait récemment du porte-à-porte à Biddeford Pool, les électeurs n’ont pas tardé à évoquer le coût élevé du logement et de l’épicerie.

« Je viens de dépenser une fortune à l’épicerie et je n’ai reçu que deux sacs d’épicerie », a déclaré Fran Connolly, propriétaire d’une maison à Biddeford Pool.

Russell, qui propose également de réduire les impôts, a déclaré que « nous devons réparer cette économie afin que nous puissions nous permettre certaines choses ».

Même si l’inflation s’est atténuée en 2024, les prix ont considérablement augmenté depuis la pandémie. Selon le Bureau of Labor Statistics, 1 $ de pouvoir d’achat en 2020 vaut l’équivalent de 1,22 $ en septembre 2024.

Pingree et Russell ne sont pas d’accord sur l’avortement et sur la question de savoir si le gouvernement fédéral devrait protéger l’accès.

Alors que le Maine a élargi le droit à l’avortement après la décision Dobbs de la Cour suprême de 2022 annulant Roe v. Wade, 13 États ont interdit l’avortement. Certains républicains ont appelé à une interdiction nationale, tandis que d’autres démocrates souhaitent adopter une législation fédérale protégeant l’accès à l’échelle nationale.

Russell s’est déclaré personnellement anti-avortement, mais il est également contre une interdiction nationale de l’avortement.

« La décision Dobbs était la bonne décision, mais je ne soutiendrai pas une interdiction de l’avortement au niveau national », a déclaré Russell.

Pingree a déclaré qu’elle craignait que les républicains ne poussent à une interdiction nationale s’ils en avaient l’occasion, et elle souhaite que le Congrès intervienne en premier en adoptant une loi protégeant l’accès.

« La vérité est que nous devons codifier Roe v. Wade et pour ce faire, nous avons besoin d’un président et d’un Congrès démocrates. Les femmes devraient avoir la capacité de prendre des décisions concernant leur propre corps », a-t-elle déclaré.

Alcorn s’est déclaré en faveur du droit des femmes à choisir de se faire avorter et il estime que les États-Unis devraient adopter un amendement constitutionnel garantissant ce droit.

Alcorn, un résident de Saco âgé de 60 ans qui possède une entreprise d’aménagement paysager, a déclaré que les démocrates et les républicains sont complices de l’augmentation de la dette fédérale, qui s’élève désormais à plus de 35 000 milliards de dollars.

« Les deux partis nous endettent et nous obtenons les mêmes résultats des deux côtés », a déclaré Alcorn. Il a déclaré qu’il réduirait les dépenses militaires, réduirait les armes envoyées à l’étranger et réduirait la main-d’œuvre fédérale « pléthorique ».

Alcorn a déclaré qu’il s’opposait à la réponse du Maine à la pandémie de COVID-19, affirmant qu’il n’aurait pas dû y avoir de confinement. Il a également répété de fausses affirmations selon lesquelles les vaccins contre la COVID-19 ne seraient ni sûrs ni efficaces. Les vaccins contre la COVID-19 ont sauvé des millions de vies dans le monde et sont sûrs et efficaces.

Alcorn a également faussement mis en doute la vaccination des enfants et a déclaré qu’il « soupçonnait » que les vaccinations des enfants étaient liées à l’autisme. Les vaccins ne provoquent pas et ne sont pas liés à l’autisme, et un document de recherche de 1998 suggérant un lien entre les vaccinations infantiles et l’autisme a été démystifié et rétracté.

