Le gouvernement est « très préoccupé » par les pénuries de personnel causées par la « pingdemic » de l’application britannique Covid », a déclaré un ministre du cabinet.

Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, a déclaré qu’il était en contact avec les chefs d’entreprise et « suivait la situation » de près.

Ses commentaires sont intervenus après plusieurs rapports d’étagères nues dans les supermarchés à travers le pays, avec des photos publiées sur les réseaux sociaux montrant des approvisionnements de certains produits complètement épuisés.

Plusieurs des plus grandes chaînes du Royaume-Uni, dont Tesco, Sainsbury’s et Waitrose, ont déclaré que leurs chaînes d’approvisionnement avaient été touchées par le personnel, tels que les chauffeurs-livreurs, devant s’isoler.

En vertu des règles actuelles, une personne qui est informée par l’application NHS qu’elle est entrée en contact avec un cas positif au Covid doit se mettre en quarantaine – même si son test est négatif.

Les avertissements de pénurie de personnel se sont multipliés alors que les chiffres du NHS montraient que 618 903 alertes avaient été envoyées aux utilisateurs de l’application sur les coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles au cours de la semaine précédant le 14 juillet.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a déclaré qu’un certain nombre de travailleurs essentiels, y compris ceux travaillant dans les secteurs de la santé et des soins, seront exemptés des règles s’ils ont reçu les deux doses de vaccin, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite.

Dans une interview jeudi matin, M. Kwarteng a refusé de fixer une date à laquelle les plans seraient publiés, mais a averti que la liste des exemptions serait « assez étroite ».

Il a déclaré à Sky News: « De toute évidence, vous devez tracer la ligne quelque part et ce que nous voulons faire, c’est assurer la sécurité des gens et c’est pourquoi nous avons la politique d’auto-isolement en premier lieu. »

Lorsqu’on lui a demandé quels travailleurs pourraient figurer sur la liste, le secrétaire aux affaires a déclaré: « Je ne peux pas vous le dire, car vous devrez attendre et voir quand nous annoncerons la liste », ajoutant que nous « devrons le savoir très bientôt ».

Alors que la pression montait sur le gouvernement tout au long de la matinée, M. Kwarteng a déclaré plus tard à la BBC que la liste serait publiée jeudi alors qu’il exhortait les acheteurs à ne pas paniquer face aux pénuries des supermarchés.

Plusieurs des journaux de jeudi avaient des photos d’étagères de supermarchés vides en première page.

Richard Walker, directeur général de l’Islande, a déclaré que le supermarché devait embaucher 2 000 travailleurs temporaires pour se préparer à « l’augmentation exponentielle du ping ».

Mais il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que les images vues dans les médias « sont isolées et peu répandues ».

Il a déclaré que les ministres – et non les acheteurs – devraient être ceux qui « paniquaient » et a appelé le gouvernement à inclure les travailleurs du commerce de détail et les chauffeurs de poids lourds sur la liste des travailleurs clés.

Le British Retail Consortium (BRC) avait précédemment exhorté les ministres à « agir rapidement » pour permettre aux travailleurs entièrement vaccinés de ne pas s’isoler.

Les règles de quarantaine ne changeront pour le reste du pays qu’après le 16 août, date à laquelle la plupart des règles Covid ont été progressivement supprimées.

Mais Helen Dickinson, directrice générale du BRC, a averti que le fait de ne pas inclure les travailleurs du commerce de détail et les chauffeurs-livreurs sur la liste des exemptions pourrait entraîner une réduction des heures de magasinage et des fermetures de magasins.

« Je pense que la chose la plus importante à faire pour le gouvernement est de reconnaître que la situation actuelle est intenable », a-t-elle déclaré.

Boris Johnson a annoncé le plan pour qu’un « petit nombre » de travailleurs critiques puissent continuer leurs rôles malgré le fait d’être cinglé alors qu’il a supprimé la plupart des restrictions Covid en Angleterre lundi.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a déclaré que le gouvernement risquait de « perdre le consentement social » à l’isolement s’il n’avançait pas immédiatement l’assouplissement des règles de quarantaine pour les personnes entièrement vaccinées.

Mardi, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Ce n’est pas une exemption générale et je crois comprendre que nous n’allons pas produire de liste couvrant des secteurs individuels, ces domaines critiques pour l’entreprise pourront demander des exemptions à leurs départements hôtes. »