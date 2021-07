Pingdemic: l’application covid d’Angleterre a envoyé un demi-million de notifications d’exposition en une semaine

De nouveaux chiffres publiés cette semaine montrent que l’application covid-19 du National Health Service a envoyé plus de 520 000 notifications d’exposition entre le 1er et le 7 juillet, en hausse de 46% par rapport à la semaine précédente et un record. L’application, qui a été téléchargée plus de 26 millions de fois, n’était pas aussi largement utilisée lors des précédentes vagues de virus en Grande-Bretagne. Mais les chiffres reflètent toujours un niveau élevé de propagation communautaire. Vendredi, le Royaume-Uni a signalé 51 870 nouveaux cas de coronavirus, le chiffre quotidien le plus élevé en six mois.