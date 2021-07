Pingdemic frappe 999 centres d’appels avec 20 minutes d’attente pour passer et les ambulances retardées

Le chaos PINGDEMIC frappait hier soir 999 centres d’appels – retardant les ambulances à travers le pays.

Les gens auraient attendu jusqu’à 20 minutes pour obtenir de l’aide.

Les équipages fatigués sont confrontés à certains de leurs quarts de travail les plus chargés, le pays ayant passé 18 000 appels par jour la semaine dernière – le plus élevé depuis un an Crédit : Alamy

Le chaos a laissé les services d’ambulance au bord du gouffre alors que 1 000 employés du NHS sont obligés de s’isoler et de rester à l’écart du travail.

Les Britanniques nécessiteux attendent également des heures que les ambulances arrivent, car les médecins et les ambulanciers paramédicaux ne sont prioritaires que pour les personnes les plus malades.

Certaines fiducies d’hôpitaux et d’ambulances disent qu’elles connaissent les périodes les plus chargées de leur histoire.

Le temps chaud, une explosion d’insectes et de maladies après le verrouillage et une partie du personnel s’auto-isolant après avoir été cinglé par l’application NHS Covid ont laissé une pression incessante.

Les initiés d’une fiducie d’ambulance ont déclaré que certains patients attendaient de l’aide pendant des jours, car de nombreux gestionnaires d’appels et médecins s’isolaient.

Ils ont affirmé que le personnel supplémentaire de leur confiance en anglais serait normalement recruté d’ailleurs, mais les services voisins ont également été touchés par l’absence de personnel en flèche.

Un gestionnaire d’appels épuisé a déclaré au Sun: «J’ai parlé à des personnes qui ont attendu 20 minutes, voire plus, après avoir appelé le 999.

« Une personne âgée à qui j’ai parlé essayait d’appeler depuis 15 minutes, puis j’ai dû leur dire qu’il allait falloir cinq heures avant qu’une ambulance ne puisse les atteindre. »

Seuls les travailleurs du NHS à double piqûre sont exemptés d’isolement s’ils sont cinglés. De nombreux membres du personnel exonéré choisissent également de ne pas craindre d’infecter des êtres chers vulnérables.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

L’initié a ajouté : « Je n’ai pas vu autant de gens ne pas pouvoir venir travailler. Beaucoup de gens ont été cinglés et même s’ils n’ont pas à s’isoler, ils se sentent responsables envers leurs familles de s’assurer qu’ils sont en sécurité.

Certains services d’ambulance manquent jusqu’à cinq pour cent de leur personnel, peut-on révéler.

Et les équipages fatigués sont confrontés à certains de leurs quarts de travail les plus chargés, le pays ayant effectué 18 000 appels par jour la semaine dernière – le plus élevé depuis un an.

Hier, dans la capitale, le London Ambulance Service a émis une alerte d’urgence car les taux élevés de Covid et le temps chaud ont provoqué un déluge de 999 appels. Un total de 7 592 ont été reçus par le service lundi, 2 000 de plus qu’une journée chargée normale.

Il y a également eu 6 259 appels supplémentaires au numéro non urgent NHS 111. Et la pression n’a pas diminué hier avec 7 230 appels au 999 et 4 198 à la ligne d’assistance 111.

Les patrons ont été contraints de ne cibler que les patients les plus malades – laissant certains avec des conditions ne mettant pas leur vie en danger à attendre plusieurs heures.

Les équipes du South Western Ambulance Service ont déclaré que dimanche était leur semaine la plus chargée de l’histoire après avoir répondu à un incident toutes les 26 secondes. Le deuxième plus achalandé était le jour du Nouvel An en 2018.

Le chef des fournisseurs du NHS, Chris Hopson, a déclaré hier que de nombreuses fiducies d’ambulances et d’hôpitaux de soins aigus étaient « sous une pression extrême ».

‘SOUS PRESSION EXTRÊME’

Il survient alors qu’environ 130 000 personnes sont alertées chaque jour d’un contact avec un porteur de Covid par l’application NHS, selon des recherches. Deux millions de Britanniques pourraient être piégés dans l’auto-isolement

Un sondage YouGov a révélé qu’une personne sur cinq envisage de supprimer l’application. Et l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a fait valoir que le double coup devrait être autorisé à marcher librement s’il est négatif – un plan qui ne devrait pas commencer avant le 16 août.

La pandémie prive le pays de quelque 90 millions de livres sterling de production quotidienne, selon le Center for Economics and Business Research.

Une quinzaine de pings portera un coup dur de 1,2 milliard de livres sterling à l’économie. Les policiers et le personnel en souffrent également.

Un porte-parole du Conseil national des chefs de police a déclaré : « À l’échelle nationale, le taux d’absence des policiers et du personnel est de 7,3 %. Cependant, dans certaines forces, certaines fonctions, telles que les salles de contrôle, connaissent des niveaux d’absence plus élevés. »

Les chiffres du choc montrent que deux millions de Britanniques sont maintenant isolés après avoir été cinglés par l’application NHS Covid.

Hier soir, des ministres paniqués ont annoncé leur intention de nourrir la Grande-Bretagne après que des photos ont montré des rayons de supermarchés vides.

Les travailleurs essentiels aux distributions de nourriture et de boissons – tels que les chauffeurs de camion et les ouvriers d’usine – pourront éviter l’auto-isolement et passer des tests Covid quotidiens pour les autoriser à travailler.

Mais les employés de première ligne des supermarchés, comme le personnel de caisse et les empileurs d’étagères, ne devraient pas être inclus. Le programme de test et de publication fonctionnera sur environ 500 sites tels que des dépôts, des centres de distribution et des usines.

Les patrons devront prouver qu’ils souffrent d’une grave pénurie de personnel avant d’être autorisés à s’inscrire. Les ministres ont approuvé le plan après que les patrons ont menacé de se révolter et ont dit au personnel d’ignorer les alertes pour garder les magasins ouverts et les familles nourries.

Mais un initié du supermarché a déclaré au Sun : « Ce n’est pas suffisant. Les personnes éligibles sont beaucoup trop limitées.

Les ministres annonceront également une prolongation des tests quotidiens pour remplacer l’isolement de toutes les forces de police. Le gouvernement a confirmé qu’un petit nombre de travailleurs dans des domaines critiques comme les centrales énergétiques peuvent éviter l’auto-isolement.

Hier, alors que le personnel pingdémique et les pénuries d’approvisionnement se sont déclenchés :

Les collectes du BIN ont été arrêtées par les conseils les plus touchés du pays ;

BP a fermé certaines stations-service ;

Les SYNDICATS ont averti qu’un manque de personnel de signalisation frapperait les lignes de train;

La chaîne SANDWICH Pret a Manger a temporairement fermé 17 magasins

En difficulté, Boris Johnson a fait face à une vague de fureur croissante de la part des entreprises, des scientifiques et des députés conservateurs.

Ils l’ont supplié de déchirer les règles d’auto-isolement pour le double coup plutôt que d’attendre le 16 août.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a salué les entreprises alimentaires comme les «héros cachés» de la pandémie. Il a déclaré: Nous travaillons en étroite collaboration avec l’industrie pour permettre au personnel de faire son travail essentiel en toute sécurité avec des tests quotidiens. »

Le député conservateur Tobias Ellwood a exhorté le Premier ministre à envisager de faire appel à l’armée pour approvisionner les supermarchés.

Il a déclaré: «Il viendra un moment où la pingdémie cause plus de difficultés que la pandémie elle-même. Nous ne pouvons pas franchir cette ligne.

Le professeur Ravi Gupta, qui siège à un comité consultatif scientifique du gouvernement, a déclaré qu’il était « difficile à justifier » de forcer les Britanniques à s’isoler alors que des dizaines de milliers de personnes étaient autorisées à emballer Wembley pour les euros.

Autres secteurs polarisés par application HOSPITALITÉ Au moins 380 000 employés de l’hôtellerie s’isolent après avoir été sondés.

Des chaînes telles que Nando’s ont temporairement fermé des restaurants tandis que le groupe de pub Stonegate a déclaré que 1 000 de ses employés étaient absents. Kate Nicholls, de UKHospitality, a appelé à une « refonte rapide et urgente ». ÉCOLES Les règles COVID ont forcé plus d’un million d’élèves à manquer l’école la semaine dernière. Certaines écoles primaires et secondaires ont même fermé prématurément en raison d’absences massives. Geoff Barton, de l’Association of School and College Leaders, a qualifié cette année de « fin sombre » d’une année de perturbations. CONSTRUCTEURS DE VOITURES VAUXHALL a réduit les quarts de travail dans son usine de fourgons de Luton en raison d’un manque de personnel.

Et Nissan a également été touché à Sunderland. Près de 100 000 conducteurs s’isolent. Mike Hawes, de la Society of Motor Manufacturers, a déclaré que cela mettait la production en danger, ajoutant: « Une action urgente est nécessaire. » PUBLIER ROYAL Mail n’a pas traité les lettres et les colis au tarif normal à Swindon, Plymouth et Manchester. Les patrons ont blâmé les problèmes de ressources, l’auto-isolement associé et les mesures de sécurité. L’entreprise a déclaré que certaines zones avaient « des taux d’absence très élevés ». DIVERTISSEMENT ANDREW Lloyd Webber, ci-dessous, a déclaré que l’industrie était « à genoux » en raison des règles d’isolement. Des productions, y compris la version du gourou du théâtre de Cendrillon, ont annulé des spectacles car les acteurs et l’équipe ont dû s’isoler. Il a insisté sur le fait que le système actuel est « complètement intenable ». VOYAGE Les services TUBE à Londres ont été annulés après que les chauffeurs ont été forcés de partir. Les passagers des trains dans les Midlands et le Yorkshire ont également été touchés et les services de bus à travers le Royaume-Uni ont été touchés. Et les patrons d’aéroport craignent de ne pas pouvoir faire face aux niveaux de dotation actuels. ESSENCE Les pompes VIDEs ravagent le pays car les livraisons de carburant sont limitées. Le géant de l’essence BP a déclaré que les pénuries de conducteurs à l’échelle de l’industrie ont perturbé la disponibilité du carburant. Il a ajouté que la situation a été aggravée par « l’isolement de Covid-19 parmi le personnel, ce qui a un impact sur notre chaîne d’approvisionnement ». VENDRE AU DÉTAIL Les étagères des SUPERMARCHÉS sont vides alors que 1,7 million de travailleurs sont isolés.

Tesco, Sainsbury’s, Morrisons et Lidl ont manqué de viande, de légumes et d’autres produits frais. Nick Allen, de la British Meat Processors’ Association, a déclaré: « Cela devient un peu incontrôlable. »