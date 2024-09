PINGAÃO Store / Clube + Marc do Nascimento

© Marina Lima

+ 23

© Javier Agustín Rojas

Description textuelle fournie par les architectes. Résultat d’une interprétation géométrique du bâtiment d’Oscar Niemeyer, un biombo métallique – composé de profilés en aluminium naturel et de tôles d’acier galvanisées réutilisées – reproduit la vitrine curviligne du magasin et révèle sa construction à travers des segments droits. Deux ouvertures et un miroir viennent briser sa structure régulière. Ce dispositif, chargé d’exposer des objets et des vêtements, agit comme un médiateur entre l’extérieur et l’intérieur, offrant ainsi de l’intimité à ceux qui changent de vêtements, comme un grand dressing dans l’un des coins les plus fréquentés du centre-ville de São Paulo.

© Marina Lima

© Marina Lima

Plan – Chantier

© Marina Lima

Le luminaire se compose de lampes tubulaires disposées sur une surface aérienne, rayonnant à partir de l’axe du pilier central et inclinées à 45 degrés. Cet alignement les positionne perpendiculairement à l’entrée principale du magasin, créant un effet dynamique qui s’aligne sur le mouvement des visiteurs. Le passage diagonal de cet angle est mis en valeur, tandis qu’il relie la rue intérieure du bâtiment Copan aux galeries d’art et de recherche de Pivô au premier étage et à un café-librairie au rez-de-chaussée. Des câbles en acier sont utilisés pour suspendre des objets.

© Marina Lima

Plan

© Javier Agustín Rojas

© Javier Agustín Rojas

Associés à de petits éléments architecturaux tels que la caisse, la cabine d’essayage, les espaces de stockage et de stockage, ainsi que les rideaux, les portants à vêtements et les étagères en plastique, ces éléments reconstruisent collectivement l’espace du point de vue scénographique et d’exposition.